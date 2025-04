Come ridurre il carico fiscale e tutelare l’impresa, un convegno promosso dallo Studio Longobardi

Come strutturare soluzioni concrete per ridurre il carico fiscale, tutelare il patrimonio aziendale e personale, e costruire un futuro previdenziale solido e vantaggioso: è questo il tema dell’iniziativa (che ha per titolo “Proteggi, Risparmia, Cresci”) che si terrà giovedì 10 aprile 2025, allo Yacht Club di Marina di Stabia. L’evento è promosso da Studio Longobardi in collaborazione con Alleanza Assicurazioni, ed è rivolto a imprenditori, professionisti e manager interessati ad approfondire i temi sempre più centrale, del risparmio fiscale, della pianificazione aziendale e del welfare integrato per imprese e collaboratori.

Vito Longobardi, consulente fiscale e del lavoro, autore del libro “Intelligenza Fiscale” (prefazione di Alfio Bardolla), si legge in una nota, “aprirà l’incontro con uno speech ad alto impatto dedicato all’evoluzione della fiscalità d’impresa e all’importanza della pianificazione in chiave moderna. Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile ricevere una copia omaggio del libro Intelligenza Fiscale, firmata dall’autore, che si renderà disponibile anche per soluzioni assicurative personalizzate (Tfm, Trf, previdenza, polizze sanitarie). La partecipazione è riservata su invito e a numero chiuso, e rappresenta oggi un importante momento di dialogo e confronto positivo sulla cultura gestionale d’impresa, in chiave di networking, fiscalità, strategia. Un appuntamento dunque imperdibile, dedicato agli imprenditori e manager del territorio, invitando a giocare d’anticipo sul futuro”.