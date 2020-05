Come rilanciare il turismo culturale e ambientale, domani il focus online promosso da AS Finanza&Consumo

Turismo, Beni Culturali ed Ambientali, dopo l’emergenza da Covid: idee a confronto per rilanciare il patrimonio del nostro Paese. Appuntamento venerdì 29 maggio alle ore 17 in rete (info e registrazioni: https://www.asfinanza.com/focus-on-turismo-beni-culturali-ed-ambientali/). Promosso da AS Finanza&Consumo in collaborazione con Alessandra Camerano, consulente gestione Archivi e Beni Culturali Win & Co Srl, e Natalia Encolpio, giornalista e storica dell’arte, l’incontro darà voce e volto ai protagonisti, contribuendo a mettere a fuoco i problemi, raccogliere proposte, ipotizzare progetti – in attesa di risposte concrete da istituzioni e governo – per la ripartenza del turismo culturale e ambientale. “L’incontro online – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori intende arrivare a:

1. un documento condiviso nel rispetto delle peculiarità dei partecipanti

2. un appuntamento per una convention di ampio respiro entro il prossimo autunno

3. la formulazione di un progetto che tenga conto di tutti i contributi nell’ottica dell’autofinanziamento e collaborazione con istituti preposti

4. qualche piccola provocazione”.

E’ possibile inviare ulteriori contributi ed interviste all’indirizzo: eventi@asfinanza.com.

La presentazione su Youtube

La locandina con il programma