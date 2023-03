Come riscuotere le vincite al gioco e come gestire una vincita rilevante?

Nel nostro Paese la passione del gioco è ben radicata; sono le cifre a dirlo; se prendiamo in considerazione l’anno 2022, i dati parlano chiaro; la spesa per il gioco ammonta a circa 20 miliardi di euro e ha portato nelle casse dell’Erario circa 10,3 miliardi di euro.

Ovviamente, il sogno di ogni giocatore è quello di indovinare la giocata vincente, sia che partecipi al Gioco del Lotto oppure ad altre forme di gioco come, per esempio, i Gratta e Vinci, una popolarissima forma di lotteria a estrazione istantanea (che si contrappone alla tradizionale Lotteria Italia che, invece, è un gioco a estrazione differita).

I vari giochi offrono molto spesso diverse categorie di premio e, come facilmente si può intuire, le probabilità di vittoria si riducono quanto più l’ammontare del premio è elevato; se, tanto per fare un esempio, facciamo riferimento alla Lotteria Italia, è lapalissiano affermare che ci sono più probabilità di vincere un premio da 50.000€ piuttosto che vincere quello da 5.000.000€; detto ciò, non è comunque infrequente che i giocatori vincano somme interessanti.

In riferimento alle vincite, le possibilità di riscossione cambiano a seconda delle modalità di gioco e degli importi che si sono vinti. Può essere quindi interessante, per esempio, sapere come e dove riscuotere le vincite al Gratta e Vinci online o a giochi quali Gioco del Lotto, 10eLotto, MillionDAY ecc.

Allo stesso tempo, è interessante sapere come si dovrebbe gestire un’eventuale vincita di rilevante importo; un conto, infatti, è vincere 20€ e un altro è vincere 100.000€ o 1.000.000€. Forniamo quindi qualche indicazione su riscossione e gestione di importi rilevanti; nello specifico faremo riferimento ai Gratta e Vinci, uno dei giochi numerici più popolari.

Come si riscuotono le vincite al gioco dei Gratta e Vinci?

I Gratta e Vinci possono essere cartacei o digitali.

La riscossione di un Gratta e Vinci cartaceo vincente varia a seconda dell’importo della vincita; se questa è inferiore a 500€, lo si può riscuotere in un qualsiasi punto vendita autorizzato presentandolo al personale. Se la vincita va da 501€ a 10.000€, la riscossione può avvenire nei punti autorizzati seguendo una determinata procedura; il giocatore può optare tra assegno circolare, bonifico bancario e bonifico postale. Se la vincita è superiore ai 10.000€, ci si può recare all’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l oppure presso gli sportelli di Intesa Sanpaolo; la banca rilascia una ricevuta al cliente e inoltra il biglietto all’Ufficio premi. Anche in questo caso si può optare tra assegno circolare o bonifico. I premi superiori a 500€ sono soggetti a una detrazione del 20% (che si applica sulla parte eccedente).

La riscossione di un Gratta e Vinci online vincente presenta alcune differenze con la procedura sovraesposta; innanzitutto, si distinguono due fasce di vincita: vincite fino a 10.000€ (fascia bassa) e vincite superiori a questo importo (fascia alta). Le cifre di prima fascia vengono accreditate sul conto di gioco; poi possono essere riscosse secondo le modalità contrattuali. Per le vincite di fascia alta si deve inoltrare un’apposita richiesta a una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi citato in precedenza. Una volta effettuate le necessarie verifiche, se tutto è regolare, la vincita viene erogata in base a quanto richiesto dal giocatore. La tassazione delle vincite è la stessa indicata per le vincite con i Gratta e Vinci cartacei.

Come investire una vincita?

Ovviamente si fa riferimento a vincite abbastanza elevate; un primo consiglio generale, valido in assoluto a prescindere da una vincita in denaro, è quello di conoscere la regola del 50-30-20, un modo di gestire le proprie finanze che si basa sulla seguente suddivisione: 50% necessità, 30% svago, 20% altri obiettivi di risparmio o pagamento debiti.

Ovviamente nel caso di una vincita importante, ma comunque non elevatissima, si può anche chiedere un consiglio al proprio commercialista di fiducia, mentre per gestire cifre più consistenti può essere consigliabile chiedere aiuto a consulenti esperti in investimenti (per esempio i consulenti finanziari che operano presso gli istituti bancari).