Come risolvere i contrasti tra utenti e gestori delle telecomunicazioni. Le conciliazioni innanzi al Co.Re.Com.

Alzi la mano chi non è mai rimasto senza linea telefonica? Chi non ha mai imprecato contro il proprio gestore telefonico per una mancata attivazione della linea telefonica dopo un trasloco? Chi non ha mai avuto almeno una volta problemi con il traffico internet non riuscendo a lavorare o vedere la partita della squadra del cuore?

Queste ed altre problematiche simili attanagliano quotidianamente migliaia di cittadini nel nostro paese, costituendo in molti casi il presupposto per una grande quantità di contenziosi con i loro gestori telefonici.

Uno dei più efficaci strumenti per redimere tali questioni è costituito dall’istituto delle conciliazioni da espletare presso il Co.Re.Com.

Nel presente articolo cercherò di illustrare brevemente come e quando è possibile rivolgersi al Co.Re.Com. per tentare di risolvere quelle che rappresentano una delle occasioni di contrasto più diffuse nel nostro paese: le controversie tra gli utenti e gli operatori telefonici.

Molteplici sono, infatti, le fattispecie di disservizi che vengono ogni giorno lamentate dai clienti delle compagnie telefoniche e di telecomunicazioni.

Una tale immensa massa di contenziosi avrebbe di certo intasato, molto più di quanto non lo siano già, i competenti Uffici Giudiziari.

Pertanto, allo scopo di arginare tale pericolo, è stato creato un sistema di sbarramento atto a far fronte alle innumerevoli richieste di risarcimento avanzate dai consumatori tentando di ridurle in via preventiva rispetto all’inizio dei contenziosi.

Le conciliazioni dinanzi ai Cor.Re.Com., come anche la mediazione e la negoziazione assistita, possono farsi rientrare, quindi, tra i così detti istituti deflattivi del contenzioso; ovvero in quei procedimenti aventi l’obiettivo di prevenire o ridurre il più possibile il carico del contenzioso giudiziario.

In altre parole, il fine di tali istituti è quello di tentare il raggiungimento di un accordo transattivo stragiudiziale antecedente o, in alcuni casi coevo, alle controversie onde ridurne il numero innanzi alla Giustizia ordinaria.

Tali procedure, in determinate materie, essendo imposte obbligatoriamente per legge, costituiscono condizione di procedibilità della successiva azione giudiziaria.

In altre parole, esse devono obbligatoriamente essere preventivamente espletate onde poi poter successivamente adire l’autorità giudiziaria.

In materia di telefonia nonché di qualsiasi servizio di comunicazione elettronica (come ad esempio le piattaforme per programmi TV), il consumatore che ritiene di aver subito una violazione contrattuale dal proprio fornitore di servizi di comunicazione elettronica, prima di poter agire in giudizio, ha l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione.

Gli strumenti a disposizione degli utenti sono molteplici. In particolare, l’utente si può rivolgere agli organismi di negoziazione paritetica che prevedono il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori oppure agli dagli ADR (Alternative Dispute Resolution), oppure alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio.

Certamente, il principale e più diffuso procedimento di conciliazione in materia di telecomunicazioni è costituito dal ricorso alla Conciliazione innanzi al CoReCom.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni, ovvero Co.Re.Com., è un organo funzionale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che si occupa, tra le altre cose, di vigilare e garantire il rispetto delle normative nazionali, tutelando i diritti dei cittadini. I CO.RE.COM., costituiscono, quindi, gli organi decentrati dell’AGCOM, con competenza regionale, creati onde garantire una maggiore vicinanza di tale ente alle molteplici e variegate necessità e realtà del territorio italiano.

Il Co.Re.Com., tra gli svariati compiti allo stesso affidati, ha anche quello di dirimere le controversie eventualmente sorte tra i consumatori e i gestori (anche detti operatori) dei servizi di telecomunicazione, comprese quelle su piattaforma informatica ovvero, ad esempio, internet o Pay-tv.

Nel momento in cui un consumatore rileva un disservizio di qualsiasi genere da parte di un gestore, deve procedere all’immediata denuncia di quanto lamentato direttamente a quest’ultimo.

Consiglio sempre di inoltrare in ogni caso un reclamo scritto onde essere sempre in grado di documentare lo stesso, ma la normativa attribuisce eguale valore anche ai reclami telefonici.

In questi casi è sempre necessario prendere nota del codice identificativo della chiamata che ogni gestore è sempre obbligato a fornire.

La legge concede all’operatore il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo per rispondere allo stesso o risolvere il lamentato disservizio.

Trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui la risposta dell’operatore non sia ritenuta soddisfacente, l’utente può adire il Co.Re.Com. competente per territorio.

La competenza va, in generale, determinata dal luogo ove è ubicato l’impianto oggetto di controversia o, in caso ad esempio di linee mobili, dal luogo di residenza dell’utente al momento della stipula del contratto.

La procedura è totalmente gratuita e viene gestita tramite conciliatori che i Co.Re.Com. possono nominare sia scegliendoli all’interno del proprio organico sia designandoli tra conciliatori esterni, dotati di idonea esperienza e competenza in materia.

Inoltre, attraverso questo sistema è possibile ottenere una risoluzione della questione oggetto di controversia in termini estremamente più brevi rispetto a qualsiasi procedura giudiziaria.

Non è necessario l’intervento di legali o altri soggetti intermediari anche se, personalmente, specie quando le questioni irrisolte in primo grado vengono trattate in secondo grado, consiglio l’intervento di professionisti esperti nel campo.

Attualmente le istanze ai vari Co.Re.Com. possono essere presentate esclusivamente on line, attraverso la piattaforma informatica ConciliaWeb dell’Agcom.

Va detto che l’uso della piattaforma informatica se da un lato rende estremamente semplice l’accesso a tale sistema di conciliazioni, potendola utilizzare 24 ore su 24 da qualunque postazione, dall’altro presuppone comunque un minimo di competenze informatiche necessarie alla registrazione dei propri dati ed al deposito della documentazione a sostegno della istanza.

Inoltre, alla stessa è possibile accedere esclusivamente se si è in possesso dello SPID o Carta d’identità elettronica (CIE).

Unico soggetto legittimato alla proposizione dell’istanza, in proprio o tramite delegato abilitato, è, a pena di inammissibilità, esclusivamente il titolare dell’utenza per cui si agisce (che, di fatto, corrisponde all’intestatario delle fatture).

A questo punto è bene sottolineare un fondamentale aspetto: come visto, la proposizione della istanza di conciliazione al Co.re.Com. costituisce condizione di procedibilità per poi poter adire l’autorità giudiziaria.

Pertanto, il contenuto dell’istanza, ai fini della ammissibilità della successiva domanda nel giudizio ordinario, deve coincidere quello indicato nell’atto giudiziario introduttivo della controversia.

Nonostante ciò, va però precisato che il Co.Re.Com. non è in alcun modo competente a decidere su qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata dal consumatore.

In sede di conciliazione è, infatti, possibile ottenere, a seguito dell’accordo tra le parti, esclusivamente una serie di indennizzi per i disagi patiti, quantificati in base alla Carta servizi del singolo gestore, oltre al rimborso o allo storno degli importi non dovuti.

Per ottenere, invece, il risarcimento dei danni lamentati è necessario adire la competente Autorità Giudiziaria (Giudice di Pace o Tribunale, in base al valore della controversia), che potrà eventualmente riconoscerlo con apposita sentenza.

Quindi, il Co.Re.Com. è competente a discutere in sede di conciliazione esclusivamente sulla liquidazione di una serie indennizzi predefiniti in relazione ad una serie di ben definiti disservizi.

Anche in secondo grado, in sede di emissione di un provvedimento di definizione, il Co.Re.Com. in alcun modo potrà esprimersi su eventuali richieste di risarcimento che travalichino gli indennizzi previsti o i rimborsi e storni di posizioni debitorie.

Nessuna altra richiesta di risarcimento, oltre quelle indennizzabili a termini di regolamento, può formalmente costituire oggetto di discussione in sede di conciliazione e, tanto meno, in sede di decisione delle eventuali istanze di definizione in secondo grado.

Chiaramente, nulla toglie che, nell’ambito della discussione, la liberalità delle parti possa comportare un riconoscimento, tramite gli indennizzi o lo storno di posizioni debitorie, l’indiretto riconoscimento di ulteriori pretese ritenute fondate.

In ogni caso, ai fini della eventuale proposizione della domanda giudiziale, consiglio, onde evitare possibili eccezioni di improcedibilità, di inserire nell’istanza introduttiva, in ogni caso, tutte le richieste che si intendono avanzare.

Premesso quanto sopra, andiamo ad analizzare, come di fatto, molto brevemente, si svolge la procedura di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com.

Dato che la procedura di presentazione dell’istanza è totalmente informatica, per poter avviare la procedura di conciliazione su Concilia Web è necessario registrarsi e creare un account.

Una volta effettuato l’accesso, si dovrà compilare l’apposito formulario in cui inserire a pena di inammissibilità, tutti i dati relativi all’istanza, ed in particolare: nome, cognome, residenza o domicilio dell’istante, numero dell’utenza interessata dal disservizio, indicazione del Gestore nonché i fatti e circostanze poste alla base della controversia e la richiesta e quantificazione economica degli indennizzi.

Si dovrà, inoltre, depositare, a pena di inammissibilità, copia di un documento di riconoscimento nonché copia di tutta la eventuale documentazione a sostegno delle proprie tesi.

Se l’operazione è stata correttamente eseguita, il sistema, tramite mail invierà all’utente il numero di procedura.

La piattaforma tiene automaticamente aggiornati gli utenti tramite mail su qualsiasi novità afferente il proprio fascicolo.

Con lo stesso sistema l’utente viene informato se vi sono in piattaforma eventuali richieste da parte del conciliatore o dell’ufficio.

Chiaramente, l’istante potrà in ogni momento visionare lo stesso collegandosi direttamente alla piattaforma.

Trascorsi 30 giorni dal deposito dell’istanza di conciliazione, ove per qualsiasi motivo non si sia ancora raggiunto un accordo, il consumatore potrà liberamente rivolgersi al Giudice allegando copia della ricevuta di presentazione dell’istanza di conciliazione CoReCom.

Prima dell’avvio della procedura di conciliazione vera e propria le parti, senza l’intervento di un conciliatore del Co.re.com, possono scambiarsi proposte per la composizione transattiva della controversia (negoziazione diretta) tramite la piattaforma. Se l’esito di tale attività di negoziazione è favorevole, la piattaforma rilascia un’attestazione dell’accordo raggiunto che utente e operatore firmano elettronicamente, con la conseguente archiviazione del procedimento.

Ove la negoziazione diretta non porti a un accordo transattivo, ha avvio la fase di conciliazione.

Le conciliazioni possono svolgersi secondo due distinte predefinite modalità: attraverso la c.d. procedura semplificata o attraverso la procedura ordinaria.

La prima si svolge attraverso uno scambio non simultaneo di comunicazioni, tramite piattaforma, tra le parti e il conciliatore tese al raggiungimento dell’accordo.

Tale procedura viene utilizzata in tutti i casi di addebiti per traffico in roaming europeo ed internazionale, addebiti per servizi a sovrapprezzo, attivazione di servizi non richiesti, restituzione del credito residuo, restituzione del deposito cauzionale, errato o omesso inserimento dei dati negli elenchi pubblici, spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore, omessa o ritardata cessazione del servizio a seguito di disdetta o recesso.

La Procedura ordinaria si applica, invece a tutte le materie non ricomprese nella procedura semplificata e si svolge attraverso la discussione in una apposita udienza effettuata in presenza del Responsabile del procedimento (rectius: conciliatore).

In caso di urgenza, sempre tramite la piattaforma Concilia Web, è possibile richiedere al Co.Re.Com. l’adozione di un provvedimento temporaneo o d’urgenza.

Molteplici sono le ipotesi nelle quali possono essere richiesti tali provvedimenti. Tra questi si possono citare, a titolo meramente esemplificativo, i casi di riattivazione di una linea telefonica interrotta, attivazione di servizi non richiesti o la mancata attivazione di una nuova linea o di blocco del codice IME.

La procedura prevede la compilazione di un apposito formulario (il formulario GU5) che, una volta depositato presso il Co.Re.Com, permette di ottenere entro 10 giorni, un provvedimento di ripristino del servizio o rigetto della domanda.

Nel corso del procedimento d’urgenza, l’ufficio può richiedere atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l’abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell’istanza, il Co.Re.Com. può estendere, su impulso anche preventivo dell’utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore.

Gli operatori interessati devono eseguire i provvedimenti adottati dal Co.Re.Con. entro il termine ad essi indicato e, contestualmente, devono dare comunicazione delle attività espletate al responsabile del procedimento. In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il Co.re.com competente informa tempestivamente la Direzione, comunicando gli esiti delle verifiche svolte, affinchè vengano applicate le sanzioni previste dalla legge.

Nel procedimento ordinario, una volta nominato il Responsabile del procedimento, questi fissa la data di discussione della istanza comunicandola, tramite sistema, nei modi visti sopra.

L’udienza dinanzi al responsabile del procedimento, può essere celebrata in video conferenza o, alternativamente, in audio conferenza onde dare la possibilità di partecipare anche a chi non è in possesso di un idoneo sistema informatico.

All’udienza, l’istante può partecipare sia personalmente sia a mezzo di idoneo delegato.

La mancata partecipazione all’udienza dell’utente senza giustificato motivo comporta l’archiviazione della procedura.

Nella pratica, però, è uso comune rinviare, in caso di assenza di una delle parti, specie dell’istante, almeno una volta la fissata udienza dandone idonea comunicazione in piattaforma e via mail.

Ove nelle more della procedura fosse stato incardinato un giudizio ordinario, la parte istante dovrà espressamente rinunciare a quest’ultimo o alla conciliazione.

Una volta collegate tra loro, le parti rappresentano il proprio caso al responsabile del procedimento chiarendo le rispettive posizioni e, se possibile, si scambiano eventuali proposte. Il conciliatore, ascoltate le ragioni delle parti presenti, prova a cercare una soluzione alla questione che possa soddisfare le ragioni di entrambe le parti.

Nel caso in cui sia raggiunto un accordo, il responsabile del procedimento redige un verbale di accordo con cui si formalizza l’accordo raggiunto e si dichiara chiusa la controversia. Il verbale, una volta telematicamente sottoscritto da tutte le parti, avrà valore di titolo esecutivo.

Nel caso in cui, al contrario, non verrà raggiunto alcun accordo il conciliatore redigerà un verbale negativo di mancato accordo.

Su richiesta delle parti è possibile esclusivamente inserire le eventuali proposte formulate dalle parti.

L’eventuale assenza dell’operatore comporterà, in ogni caso, la redazione di un verbale di mancato accordo.

A questo punto, si aprono per l’utente due possibili alternative: rivolgersi al competente Giudice civile oppure richiedere allo stesso Co.Re.Com.(o in alcuni casi direttamente all’AGCOM) di definire con un proprio provvedimento la controversia.

Il termine per proporre istanza di definizione è di tre mesi dalla sottoscrizione del verbale da parte del Responsabile.

La procedura è anche in questo caso azionata e gestita tramite la piattaforma Concilia Web compilando il Formulario GU14.

L’istanza viene decisa direttamente dall’ AGCom in caso di disservizi patiti in occasione del passaggio a un altro operatore.

Negli altri casi la competenza spetta allo stesso Co.Re.Com. dinanzi al quale si è svolto il precedente grado di conciliazione.

Se il CoReCom o l’Agcom ritengono ammissibile la richiesta del consumatore, si dà formalmente avvio al procedimento con la nomina del responsabile del procedimento. Subito dopo tale nomina, ciascuna delle parti, entro i perentori termini di 45 e 20 giorni, può depositare documenti e memorie. L’Autorità, entro i 180 giorni, emette un provvedimento decisorio, di accoglimento o di rigetto, che sarà pubblicato sul suo sito ufficiale e immediatamente esecutivo.

Tutti i termini del procedimento sono soggetti alla sospensione feriale.

Con l’eventuale provvedimento di accoglimento l’Autorità può ordinare all’operatore di interrompere una determinata condotta ritenuta illegittima o liquidare gli indennizzi previsti dalla legge o altresì ordinare il rimborso di eventuali somme indebitamente incassate.

Il provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera 203/18/CONS, resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno.

Al contrario di quanto accade nella fase di conciliazione, in secondo grado, la celebrazione dell’ udienza in presenza delle parti costituisce una evenienza soltanto possibile e in alcun caso obbligatoria.

Infatti, il responsabile del procedimento può, ritenendo la questione già chiara, predisporre la sua relazione istruttoria ed inviarla all’Autorità per la redazione ed emissione della successiva decisione.

Ove il responsabile del procedimento abbia, invece, la necessità di ottenere documenti o chiarimenti può richiederli per iscritto direttamente alle parti o fissare una idonea udienza istruttoria.

In tale sede richiede alle parti i necessari chiarimenti e, ove possibile, stimola il raggiungimento di un eventuale accordo. Se tale accordo non è raggiunto, predispone un verbale negativo e provvede, quindi, a redigere ed inoltrare la sua relazione istruttoria. Ove, invece, sia raggiunta una intesa tra le parti, redige idoneo verbale di accordo che, come in primo grado, è dotato di efficacia di titolo esecutivo.

Al contrario di quanto avviene in primo grado, se una delle parti non si presenta o si astiene dal far valere in udienza le proprie ragioni, il Responsabile non può interpretare tale atteggiamento come accettazione delle ragioni della controparte, né come rinuncia all’istanza.

In tale caso, pertanto, la controversia è comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti.

Avv. Raffaele Anatriello

Conciliatore Co.Re.Com. Campania