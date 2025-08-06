Come sarà il Ponte sullo Stretto di Messina? Diffuso il rendering

Salvini: “L’opera attraversabile nel 2032-2033”

Roma, 6 ago. (askanews) – “Sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo. Una infrastruttura del genere è un acceleratore di sviluppo”. Lo ha ricordato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) sul Ponte sullo Stretto, che ha poi dato l’ok al progetto definitivo, mentre è stato diffuso il video del rendering dell’opera.”L’obiettivo dell’attraversamento nel 2032-2033 è quello che i tecnici prevedono”, ha aggiunto Salvini successivamemente, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Salvini ha anche ringraziato i ministri precedenti che hanno creduto al collegamento tra Calabria e Sicilia, citando Pietro Lunardi e anche Silvio Berlusconi. Presente all’incontro del Cipess, tra gli altri, anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.