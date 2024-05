Come scovare le migliori offerte su Amazon: strategie e consigli utili

Fare acquisti online, su shop specializzati o grandi piattaforme, è ormai parte integrante delle abitudini di consumo di milioni di italiani. La crescita dell’e-commerce, che in alcuni settore rivaleggia alla pari con i negozi fisici, è figlia di una crescita costante registrata nel corso degli ultimi anni. Tra i principali poli di attrazione dello shopping online figura certamente Amazon, una delle più longeve piattaforme per il commercio elettronico che oggi offre la possibilità di acquistare praticamente qualsiasi cosa con pochi click.

La piattaforma lanciata da Jeff Bezos quasi trent’anni fa ha, nel tempo, monopolizzato come poche altre il settore dell’e-commerce, allargando notevolmente il ventaglio dei servizi offerti ai propri clienti. Per la maggior parte di essi, però, Amazon è ancora soprattutto un sito web per fare piccoli e grandi acquisti, spesso approfittando dei saldi di stagione o di offerte particolarmente vantaggiose.

Trovare le offerte più convenienti su Amazon

A differenza di quanto si possa pensare, intercettare una promozione su Amazon non è soltanto questione di fortuna né dipende esclusivamente dal caso. Ci sono strategie e risorse che possono contribuire a scovare tempestivamente scontistiche speciali, promozioni e gli ‘errori di prezzo’ (forti sconti che la piattaforma non rileva immediatamente).

Naturalmente, non è necessario trascorrere ore e ore su Amazon a fare ricerche o aggiornare le pagine prodotto; occorre un approccio nettamente più strategico e funzionale, avvalendosi di siti, applicazioni ed altri strumenti che consentono di essere costantemente aggiornati sulle variazioni di prezzo senza dover dedicare l’intera giornata alla ricerca delle migliori occasioni proposte dalla piattaforma. Di seguito, vediamo quindi come muoversi per individuare le offerte più convenienti presenti su Amazon.

I canali Telegram

Non si tratta certo di una novità assoluta, anzi. Ciò nonostante, i canali Telegram rappresentano una risorsa preziosa per chi è sempre a caccia di sconti e offerte. Basta infatti una semplice notifica – come fosse un nuovo messaggio da un contatto in rubrica – per visualizzare l’offerta. Grazie al link integrato, dall’app è possibile essere reindirizzati direttamente su Amazon, alla pagina del prodotto in sconto e, eventualmente, procedere all’acquisto.

Poiché le opzioni di questo tipo sono numerose, scegliere quella affidabile non è facile come potrebbe sembrare. Il consiglio è di informarsi in anticipo, consultando guide e approfondimenti, come quello pubblicato da Tuttotek.it sul miglior canale Telegram per offerte Amazon.

Risorse esterne e tool interni ad Amazon

Tra le opzioni esterne ad Amazon vi sono diversi strumenti che gli utenti possono utilizzare per scovare sconti e promozioni. In primis, bisogna citare i siti specializzati, che raccolgono periodicamente un numero limitato di offerte – solitamente riguardanti una specifica categoria merceologica – e i comparatori di prezzi.

Per valutare le occasioni migliori, però, è consigliabile utilizzare delle speciali estensioni, o dei veri e propri portali online, che permettono di monitorare l’andamento del prezzo di vendita di un singolo articolo. In tal modo, si può valutare se lo sconto applicato in quel momento è un aggiornamento di un’offerta già in atto oppure è stato effettivamente applicato sul prezzo originario. Non di rado, infatti, la percentuale di sconto viene solo ritoccata verso l’alto; in tal caso, l’effettivo margine di risparmio è inferiore a quel che può sembrare.

Per quanto riguarda, infine, le risorse ‘interne’ ad Amazon, si tratta di funzionalità disponibili per tutti gli utenti registrati. Una, in particolare, consente di ‘seguire’ le offerte, e di ricevere una notifica con leggero anticipo sull’inizio della stessa; la notifica va impostata sull’app di Amazon e, se necessario, anche sul dispositivo. In aggiunta, dalla homepage è possibile accedere ad una sezione della piattaforma dedicata interamente alle offerte in corso, perlopiù promozioni a tempo che possono però anche superare il 50% del prezzo originario.