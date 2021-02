Come sfruttare al meglio bonus, offerte e promozioni online senza imbattersi in truffe o brutte sorprese

Ormai gli e-commerce e i servizi online pullulano di bonus e promozioni. Prima di iscriverci a tutti i siti in cui ci imbattiamo è però importante imparare a decifrare correttamente il linguaggio di queste promozioni in modo da non cadere in truffe o di non poter applicare gli sconti a cui, in certi casi, si ha diritto.

Attenzione ai periodi di prova

Il primo caso a cui bisogna fare estrema attenzione è quello dei periodi di prova. Al giorno d’oggi sono sempre di più i servizi ad abbonamento che richiedono un pagamento fisso mensile per essere utilizzati. Spesso per attirare nuovi clienti queste piattaforme offrono dei periodi di prova totalmente gratuiti o a prezzi stracciati. È il caso ad esempio dell’abbonamento online su https://abbonamenti.corriere.it o del servizio premium, che include anche la possibilità di vedere film in streaming, di https://www.amazon.it/amazonprime. Molto spesso però al momento dell’iscrizione al periodo di prova ci vengono comunque richiesti i dati della nostra carta.

Ciò avviene perché solitamente allo scadere del periodo di prova viene attivato automaticamente l’abbonamento a prezzo pieno e in questo modo il servizio può avere accesso diretto ai nostri metodi di pagamento. Se per alcuni questa modalità può essere molto comoda e, essendo piaciuto il servizio, si vuole procedere con l’abbonamento, in altri casi chi non è attento potrebbe andare incontro a spese inaspettate. È stato ad esempio il caso degli iscritti al periodo di prova di https://www.skillshare.com/, che hanno visto il loro abbonamento annuale attivarsi automaticamente senza aver nemmeno ricevuto un’e-mail dalla piattaforma. Il consiglio è quindi quello di segnare su un’agenda o un calendario la data di scadenza di queste promozioni senza fare affidamento sulle comunicazioni ufficiali da parte di questi siti.

Le regole a cui fare attenzione

Ci sono invece casi in cui i nuovi clienti sono attratti da promesse di bonus e sconti. Se non ci si imbatte sfortunatamente in qualche truffa solitamente queste promozioni sono sincere, ma bisogna fare attenzione ai termini e alle condizioni che potrebbero imporre delle limitazioni. In alcuni casi, infatti, gli sconti sono accessibili solo per un determinato periodo di tempo. È il caso ad esempio del portafoglio elettronico https://www.satispay.com/it-it, che offre cinque euro in omaggio ai nuovi iscritti che però vanno spesi entro un determinato periodo allo scadere del quale il denaro non è più disponibile.

Altri servizi che offrono bonus sono i tanti casinò online disponibili sul web come quelli elencati sulla pagina https://bonusfinder.com/it/free-spin-gratis, che mettono sì a disposizione ai nuovi utenti giri gratis alle principali slot machine digitali, ma a delle condizioni ben specifiche. In alcuni casi è infatti sufficiente iscriversi, mentre in altri bisogna effettuare un primo deposito, anche di pochi euro. Infine, ci sono volte in cui le promozioni si attivano solo quando si raggiunge una determinata spesa. È il caso ad esempio degli sconti offerti da un celebre e-commerce di moda su https://www.zalando.it/zalando-newsletter. Iscrivendosi alla newsletter della piattaforma i nuovi iscritti avranno diritto al 10% di sconto. C’è però una condizione: lo sconto si attiva solo al raggiungimento di cinquanta euro di spesa.

Internet è ricco di bonus, sconti e promozioni di cui possiamo usufruire in maniera vantaggiosa, ma prima di cliccare “accetta” dobbiamo essere sicuri di conoscere tutti i termini e condizioni delle offerte per non rischiare di andare incontro a brutte sorprese.