“Come suona il caos”: musica, attivismo e sogni riciclati nel cuore della Campania

Tra ulivi piantati nella Terra dei Fuochi e strumenti nati dai rifiuti, l’edizione 2025 del festival di Maurizio Capone unisce cultura, sostenibilità e giustizia sociale con un evento che è molto più di un concerto.

Due date, un unico messaggio potente: la musica può cambiare le coscienze, accendere riflessioni e costruire futuro. “Come Suona il Caos”, l’evento ideato da Maurizio Capone, torna per la quarta edizione nell’ambito del Campania Teatro Festival Italia 2025, e lo fa con una doppia tappa carica di significato.

L’anteprima, in programma l’8 giugno alla Masseria Ferraioli di Afragola, luogo simbolico confiscato alla camorra, sarà un momento di memoria e semina: verranno piantumati due ulivi e apposta una targa dedicata alla Terra dei Fuochi, con la partecipazione di Stop Biocidio, ISDE – Medici per l’Ambiente, Greenpeace e Guerrilla Planting. Un gesto concreto, accompagnato dal pensiero e dalla comunità, per ricordare e soprattutto ricominciare.

Il cuore del progetto però batte il 18 giugno nel Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale a Napoli, dove prenderà vita una vera e propria celebrazione collettiva della musica come strumento di impegno, l’arte come linguaggio universale, e la donna come forza creativa e trasformativa.

Dalle ore 18 partiranno laboratori educativi e creativi: tra questi, il workshop “Tu Come lo Fai?”, dove bambini e adulti costruiranno strumenti da materiali riciclati. Sul palco saliranno anche 30 piccoli musicisti, protagonisti del laboratorio condotto da Capone nel cuore di Napoli, insieme a bambini rifugiati dall’Ucraina del progetto Infanzia Felice APS. Una jam session aperta chiuderà il cerchio, mentre il Consorzio Ricrea donerà strumenti realizzati in acciaio riciclato da usare durante la performance collettiva.

E in nome della mobilità sostenibile, l’associazione Napoli Pedala guiderà un raduno di ciclisti diretto proprio al Palazzo Reale.

Alle 21:00, il gran finale: il concerto “Femmena, Vita e Libertà”, dedicato alle donne che combattono ogni giorno per i diritti e per la salvaguardia del pianeta. Con Capone & BungtBangt a guidare l’orchestra collettiva, il palco sarà attraversato da voci femminili forti, provenienti da tutto il mondo: attiviste, attrici, poetesse, artiste visive, danzatrici e sarte sociali, tra cui Rozita Shoaei (Iran), Dalal Suleiman (Palestina), Ismahan Hassen (Tunisia), Cristina Donadio, Rosalba Di Girolamo, Fabiana Martone, Action Women e molte altre.

A legare tutto, il live painting dell’artista Trisha Palma, che darà forma visiva all’energia della serata.

Ad aprire il concerto, come da tradizione, sarà il Frente Murguero Campano – M’abbucia ‘o frente, in una sfilata musicale che sfuma il confine tra palco e pubblico.