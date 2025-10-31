Come trattare la pelle in autunno con l’aiuto della skincare adatta

L’autunno è arrivato, il brusco calo di temperature ci ha costretti a un repentino cambio dell’armadio e anche la nostra skincare deve assolutamente cambiare. La beauty routine utilizzata in estate va accantonata, e favorita una quotidianità capace di idratare, resistere al freddo e migliorare l’equilibrio idrolipidico del derma. Cosa possiamo fare?

Sicuramente acquistare cosmetici di alta qualità come la linea La Roche Posay, per la cura della pelle in autunno optando per quella adatta tra le varie gamme: c’è quella lenitiva anti-rossori per le più sensibili, anti-età con azione riparatrice e rimpolpante, quella per supportare l’incarnato secco a tendenza atopica o quella per pelli grasse a tendenza acneica. Ma non è tutto, ecco alcuni consigli utili per una skincare autunnale specifica.

Detersione ed esfoliazione

La stagione estiva ci fa preferire detergenti in gel o schiumogeni molto leggeri per contrastare l’eccesso di sebo e il sudore ma con l’arrivo dell’autunno dovremmo optare per formulazioni più delicate, cremose, capaci di pulire senza alterare o aggredire il film idrolipidico.

Durante i mesi più freddi è utile rimuovere le cellule morte accumulate per restituire luminosità al viso ma, è importante non esagerare: meglio preferire esfolianti enzimatici o con basse concentrazioni di acidi (AHA o PHA), da usare una o due volte a settimana. In questo modo si stimola il rinnovamento cellulare senza irritare l’incarnato, che può essere più sensibile per via dei cambiamenti climatici.

Idratazione e nutrimento

Dobbiamo sottolineare che l’emblema di tutto è sicuramente l’idratazione. Il crollo delle temperature, il freddo e il vento sottraggono acqua al viso che risulta più fragile e spento. Dobbiamo scegliere una crema più ricca, con ingredienti quali acido ialuronico, oli vegetali, ceramidi e burro di karité per nutrirla a dovere. Quale supporto extra non devono mancare i sieri da applicare come primo step, così da aiutare ulteriormente a rinforzare la barriera cutanea.

Trattamenti specifici

L’autunno è il momento ideale per riparare i danni estivi, tra cui macchie solari e segni di disidratazione. Si possono introdurre prodotti con vitamina C per uniformare l’incarnato e donare luminosità, oppure trattamenti con retinolo (se la pelle li tollera) per stimolare il turnover cellulare.

Protezione solare, sempre

I raggi UV non mancano nonostante il sole sembri più debole e il grigiore faccia da leitmotiv nel meteo. Ecco perché è fondamentale indossare sempre una crema con SPF dal 15 in su così da evitare macchie, invecchiamento precoce e idratare a dovere la pelle schermandola dai danni del sole.

Ricordate poi di proteggere le zone più delicate tra cui il contorno occhi e labbra che risultano le aree più delicate e sensibili; spesso sono le prime a mostrare segni di secchezza e tutto ciò si può combattere usando balsami nutrienti e contorno occhi idratanti capaci di mantenere morbidezza e protezione.

La Roche Posay, alleata della skincare autunnale

Le temperature scendono e la pelle cambia, spesso diventando più secca, perdendo di luminosità e idratazione. È proprio in questa stagione che La Roche-Posay si rivela una scelta ideale per una skincare mirata e delicata.

Il punto forte del brand? Proporre tante gamme di prodotti differenti andando incontro alle esigenze di ogni cliente che possono variare tra chi cerca una soluzione anti-età, chi ha bisogno di un supporto beauty per combattere le macchie, chi soffre di dermatite atopica, chi di acne e chi ancora di pelle grassa o secca. Marcia in più la tollerabilità elevata, grazie alla formulazione che contiene acqua termale lenitiva, ricca di selenio e antiossidanti naturali.

Non solo skincare: come prendersi cura della pelle in autunno

Oltre ai prodotti da applicare possiamo prenderci cura di noi in altro modo, ad esempio partendo da un’alimentazione equilibrata così da mantenere una buona idratazione e luminosità. Meglio preferire alimenti ricchi di vitamina A, C ed E soprattutto di stagione senza rinunciare ai grassi buoni provenienti da pesce azzurro, frutta secca e semi di lino.

L’idratazione interna? Più che mai fondamentale e in più arrivano in nostro supporto integratori a base di collagene, multivitamine, acido ialuronico, zinco e biotina che favoriscono elasticità e nutrizione. Ricordiamo poi di mantenere lontano lo stress e godersi un sano ed equilibrato riposo.

Come abbiamo capito con l’avvento della stagione autunnale la nostra beauty routine deve cambiare adattarsi alle nuove temperature ma tenendo sotto controllo i bisogni specifici del nostro corpo optando per prodotti di qualità quali quelli di La Roche Posay.