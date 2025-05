Come utilizzare le statistiche nelle scommesse sportive: una guida

Nel concetto moderno dell’approccio allo sport, l’analisi dei dati sta assumendo un ruolo di importanza davvero rilevante e centrale. Non solo allenatori e coach ma anche osservatori e giornalisti fanno largo utilizzo di numeri e statistiche per la valutazione delle prestazioni di una squadra o di un singolo atleta. In maniera parallela, anche nel mondo delle scommesse sportive molti utenti utilizzano proprio dati e statistiche per compiere scelte maggiormente consapevoli e responsabili, nell’ambito di piattaforme legali e sicure.

Cosa sono le statistiche sportive?

Innanzitutto, dobbiamo chiarire cosa si può intendere per statistica sportiva. Si fa infatti riferimento una vasta gamma di dati numerici che descrivono l’andamento di gare, prestazioni e tornei sia a livello individuale che collettivo. Si può trattare di dati semplici e “freddi” ma anche di statistiche molto più sofisticate. Per fare un esempio nell’ambito del calcio, possiamo di recente trovare molta credibilità negli Expected Goals (xG), ovvero un indicatore avanzato che misura la probabilità che un’occasione da gol si trasformi effettivamente in una marcatura.

Altre statistiche possono riguardare il possesso palla, i tiri totali o in porta, i falli commessi e subiti, così come pure i corner effettuati, i cartellini ricevuti, la percentuale di passaggi riusciti o lo storico delle squadre o degli atleti che si affrontano. Tali dati vengono forniti da varie fonti autorevoli e dalle piattaforme di analisi. Così facendo, l’utente che vuole fare riferimento ai principali bookmaker del settore può analizzare i dati proposti per decidere, eventualmente, se giocare o meno.

Le statistiche sportive aiutano davvero a ipotizzare i risultati?

Questa è una domanda semplice che, però, richiede anche una risposta articolata. Ovviamente, le statistiche non possono essere considerate come strumenti predittivi nel senso stretto ma, invece, come indizi di quantità e qualità che possono permettere di valutare – con una razionalità maggiore – che un evento possa verificarsi o meno.

Inevitabilmente, sempre per fare un esempio, è più probabile che una squadra di calcio con una media gol per partita elevata possa realizzare uno o più gol, così come è possibile che una squadra con una percentuale molto bassa di gol subiti possa non subirne. Ma, altrettanto ovviamente, il contesto è molto importante, perché entrano in ballo anche elementi come motivazione psicologica, infortuni, forma fisica, eventuali errori arbitrali o episodi fortunati o sfortunati.

Di conseguenza, come anche in altri campi, le statistiche possono di certo dare una mano a costruirsi un’idea sulla sfida sportiva che sta per andare in scena. Ma, sempre in maniera coerente, non è possibile sostenere che possano dare la certezza di indovinare un risultato o un esito in maniera inequivocabile. Sono troppe le variabili presenti affinché si possa indovinare un risultato con assoluta sicurezza. Il “limite” delle statistiche sportive sta proprio nell’imprevedibilità. Una squadra superiore sulla carta potrebbe facilmente battere un’altra meno forte ma, in caso di espulsione (e, quindi, di inferiorità numerica durante la partita), potrebbe non riuscire a vincere o, addirittura, uscire sconfitta dalla contesa.

Dunque, le statistiche sono molto utili per comprendere meglio gli sport e rappresentano anche un esercizio stimolante a livello intellettuale ma richiedono una visione critica e responsabile, che ne riconosca il valore ma anche i limiti.