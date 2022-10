Come valutare il valore immobiliare di un edificio commerciale o per uffici?

A fronte di un mercato immobiliare che sta registrando un incoraggiante slancio positivo (30,7% rispetto al 2020), specialmente nelle grandi città dopo la picchiata folle dovuta alla pandemia ed al remote working, sono sempre di più le aziende ed i professionisti che acquistano uffici e spazi commerciali. Le ragioni possono essere tante, ma principalmente si basano sul repentino cambio delle modalità di lavoro e le occasioni immobiliari dovute proprio alla pandemia.

Qualunque sia la motivazione principale però, il primo scoglio con cui il venditore deve fare i conti è la scelta del prezzo di vendita. Sebbene in molti hanno un’idea di massima della valutazione immobiliare per la loro proprietà commerciali, bisogna considerare che tantissimi fattori incidono sul prezzo finale e non sempre sono facili da individuare, anche perchè, se parliamo di uffici, entrano in gioco anche dei coefficenti ben precisi. Una delle opzioni migliori è richiedere una valutazione online gratuita su piattaforme specializzate, come ad esempio realadvisor.it.

Vediamo quindi come fare una stima realistica del prezzo per il vostro ufficio / spazio commerciale sul mercato immobiliare.

Domanda, offerta e compromesso

Per prima cosa dobbiamo sottolineare come il prezzo dell’offerta e della domanda sia, nella maggior parte dei casi, su due piani differenti. Questo perché, seguendo le naturali logiche di mercato, ognuna delle due parti cercherà di ottenere un vantaggio dall’operazione immobiliare; questa discrepanza tuttavia non vi deve confondere anzi, è del tutto contemplata anche dai professionisti del settore, che sono soliti trovare un accordo finale stilando un compromesso tra domanda ed offerta che possa accontentare sia il venditore che l’acquirente.

Ottenere informazioni su immobili commerciali simili nella stessa zona

Una delle ricerche che suggeriamo di svolgere in una fase iniziale del processo di vendita riguarda le informazioni su immobili commerciali o uffici simili ubicati nella stessa zona. Questa pratica è molto comune anche per gli agenti immobiliari, che in questo modo possono sempre avere il polso del mercato. Bisognerà quindi cercare annunci immobiliari per proprietà simili, prendendo quante più informazioni possibili riguardo il prezzo richiesto, da quanto tempo l’immobile è sul mercato, le offerte ricevute etc.

Qualsiasi dettaglio può essere importante per poter effettuare una stima realistica anche del vostro ufficio, anche se, come abbiamo detto, i fattori che determinano il prezzo finale sono estremamente variabili.

Grandezza, prezzo al metro quadro e coefficiente di merito

Ovviamente gli elementi principali che incidono sul prezzo finale di una proprietà commerciale sono la sua grandezza (espressa in metri quadrati), il prezzo al mq e l’ubicazione. Sia ben inteso, immobili con caratteristiche simili possono avere una valutazione estremamente differente, ma in linea generale queste tre variabili sono le più importanti.

Quadratura: La grandezza di un un ufficio gioca un ruolo fondamentale per la valutazione finale della proprietà. La grandezza di un ufficio o intero edificio commerciale viene calcolata sommando la totalità degli spazi che compongono l’immobile. Nel conteggio quindi vengono presi in cosiderazione anche i muri esterni, spazi aperti, locali tecnici ed accessori.

Prezzo al metro quadro: I prezzi del mercato immobiliare si basano sul costo di un singolo mq in una determinata area, data dall’Osservatorio Immobiliare (OMI) con cifre ufficiali in continuo aggiornamento. Vi consigliamo quindi di consultare le tabelle specifiche sui prezzi al mq nella vostra area oppure fare una valutazione online grazie agli odierni strumenti gratuiti disponibili. Per controllare la stima esatta del prezzo al mq per l’immobile di interesse, si potrà accedere al sito dell’Agenzia del Territorio in cui è presente la banca dati del catasto di pertinenza. Tramite esso è possibile consultare gratuitamente le valutazioni degli edifici civili destinati ad uffici, presenti in tutti gli 8100 comuni nel nostro Paese.

Coefficiente: A differenza delle proprietà per uso privato, la valutazione di un immobile ad uso ufficio o commerciale comprende anche un certo coefficiente di merito, dato dalla posizione dell’immobile. Gli uffici in zone centrali o di elevato interesse hanno un coefficiente pari al 10%, 0% nel caso di posizioni intermedie e -5% in caso di aree commerciali secondarie.

Conclusioni su come valutare il prezzo finale di un ufficio

Come avete visto quindi le variabili sono davvero tante e non tutti possono conoscerle in modo approfondito; al giorno d’oggi però è possibile effettuare una valutazione immobiliare online, grazie a strumenti estremamente precisi che prendono in considerazione tutti gli elementi interessati nel calcolo del prezzo finale, con dati sempre aggiornati i quali garantiscono un’estrema precisione nella valutazione immobiliare finale.