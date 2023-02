Come vendere creazioni artigianali su internet

Il vasto pubblico di potenziali clienti sulle piattaforme di vendita e sui siti e-commerce rendono questi canali piuttosto interessanti al fine di avviare un’attività. Prima di intraprendere la vendita di creazioni artigianali bisogna valutare il flusso di acquirenti per ogni canale di distribuzione, il costo di iscrizione a una piattaforma e di realizzazione di un e-commerce. La vendita online è una scelta, alcuni però preferiscono i canali di vendita offline quali i mercatini e i negozi.

Vendita offline e online

La vendita in un negozio fisico o in un mercatino richiede il contatto diretto con i clienti e ciò implica un riscontro immediato sulle creazioni artigianali. Il venditore ha la possibilità di dare dei suggerimenti sull’acquisto del prodotto in base ai gusti del cliente e vi è una valutazione sul posto. È più semplice, in questo caso, avere ben presente la concorrenza locale. La vendita online, invece, è impersonale e la concorrenza è a livello globale in quanto la piattaforma o l’e-commerce sono accessibili da qualsiasi luogo. Il cliente può vedere e toccare il prodotto solo dopo averlo acquistato.

Vendita nei marketplace

La vendita sulle piattaforme online non richiede l’investimento in un e-commerce ed è un modo rapido e facile di avere una vetrina delle proprie creazioni artigianali. Etsy è una piattaforma molto conosciuta per la vendita, tuttavia la concorrenza è forte per la presenza di numerosi altri prodotti. Fiscomania.com ricorda che se si espongono più oggetti o l’esposizione è prolungata nel tempo bisogna operare con partita IVA. Non conta quante vendite sono state effettuate e quanto è stato incassato.

Vendita sul sito e-commerce

La vendita regolare si può organizzare nel modo migliore e più professionale con un sito e-commerce. Una presenza fissa su internet è importante per uno stabile afflusso di utenti. Il sito web è il biglietto da visita dell’attività in cui si presenta l’immagine della stessa. Per questo, per distinguersi dalla concorrenza, si può pensare anche di personalizzare le proprie creazioni artigianali decorandole ad esempio con timbri a fuoco. I contenuti del sito internet vengono decisi senza vincoli. Non sono previste commissioni da pagare sulle vendite e l’incasso per ogni prodotto venduto rimane al venditore. Un e-commerce consente il monitoraggio delle visite in base al dispositivo utilizzato e dà molte indicazioni sulle abitudini di acquisto.

L’e-commerce può essere collegato ai social network. È un modo perfetto per avere visibilità e creare un contatto con i clienti fidelizzati. Le informazioni sulle novità possono essere fornite all’interno delle community, ad esempio creando un gruppo Facebook. Le piattaforme social sono un buon strumento di marketing, a patto di rispettarne i meccanismi. Se i contenuti pubblicati sono di qualità, ci sarà un maggior numero di persone che vedranno i post. Le campagne di promozione permettono di pubblicizzare i prodotti artigianali in maniera mirata, scegliendo il target interessato all’acquisto di questa tipologia di creazioni. Le vendite possono essere realizzate anche attraverso il social shopping, tuttavia è meglio ricondurre i clienti al sito e-commerce per usufruire di altri canali per i contatti.

Gestione delle spedizioni

La spedizione degli ordini richiede tempo ed è necessario personalizzare l’invio tramite la stampa delle etichette e il logo con timbri per ceralacca per contraddistinguere il prodotto. Inoltre un messaggio personalizzato è sicuramente gradito. C’è da considerare la tempistica per la preparazione del pacco e la spedizione con le modalità che si intendono offrire al cliente. All’inizio dell’attività può sembrare attuabile, poi i pacchi da spedire diventano sempre di più e l’alternativa migliore è quella di delegare l’attività a un terzo esterno che si occupi di tutto. È il momento in cui ci sono molti ordini e la vendita genera buoni profitti.