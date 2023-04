Comicon, caccia ai biglietti: tutto esaurito per gli appuntamenti di domani (tra gli altri Zerocalcare)

L’edizione Comicon Napoli 2023 segna già da inizio manifestazione il sold out: esauriti i biglietti per tutti i giorni dell’International Pop Culture Festival che termina il primo maggio alla Mostra d’Oltremare. E domani, domenica 30 aprile, si aspetta l’incontro con Zerocalcare, la presentazione della rivista Scottecs Gigazine, l’evento con il cast della nuova serie RaiPlay Shake l’anteprima italiana della versione restaurata de I 3 dell’operazione Drago e molto altro.

Ecco il programma di domani nel dettaglio:

Ore 10,45, Auditorium I 3 dell’operazione Drago

Anteprima mondiale per celebrare i 50 anni del film e i 100 di Warner Bros

Ore 13, Main stage, ZEROCALCARE INCONTRA KEISON

Le carriere di Zerocalcare e di Giacomo “Keison” Bevilacqua iniziano ed evolvono simili e continuano ad essere vicine, ma a renderli diversi ci sono i tanti ingredienti della loro formazione. Un dialogo sull’educazione sentimentale di due protagonisti del fumetto italiano.

Ore 14, Auditorium, SHAKE

Il cast incontra il pubblico di Comicon Jason Premphe, Giulia Fazzini, Giada Di Palma, Alessandra Cannavà, protagonisti di Shake, la nuova serie che ha da pochissimo debuttato su RaiPlay, saranno a Comicon per incontrare il pubblico e introdurre il primo episodio.

Ore 14, Hyperstage La storia delle avventure Grafiche: David Fox

Le avventure grafiche tornano con prepotenza sulla scena. L’uomo simbolo capace di segnarne la storia, David Fox (da remoto), ne discute con Francesco Serino: dalle origini con Zak McCracken, Maniac Mansion e Monkey Island, fino al suo celebratissimo… ritorno: Return to Monkey Island

Ore 15:30, Auditorium La prima rivista di Gigaciao, in anteprima!

Sio, Dado, Fraffrog e Keison rivelano il loro nuovo magazine da edicola In occasione del lancio del numero zero della nuova “Scottecs Gigazine”, tutto il team di Gigaciao – Sio, Dado, Fraffrog e Keison – sarà lieto di raccontare al pubblico i piani editoriali di Gigaciao e svelare, finalmente nel dettaglio, il grande progetto di magazine tenuto segreto fino a questo momento.