Comicon, fumetti e cibo. Sondaggio di Deliveroo: E’ il ramen il piatto preferito dagli appassionati di manga

In occasione del Comicon, in scena a Napoli dal 25 al 28 aprile, Deliveroo lancia una speciale iniziativa dedicata al rapporto tra cibo e i celebri fumetti giapponesi. Il ramen è il cibo giapponese, tra quelli resi celebri dai manga più popolari, preferito dagli utenti di Deliveroo: lo ha detto un sondaggio lanciato dall’App sul proprio profilo Instagram. Chi lo ordinerà a Napoli dal ristorante Lala Noodles riceverà in omaggio un libro di ricette manga, fino ad esaurimento scorte. Tutte le curiosità sul rapporto tra cibo e cartoni animati giapponesi attraverso un’intervista a Chef Hiro, ambasciatore della cultura giapponese in Italia ed esperto di manga: “Anime e manga sono “farciti” di cibi che rappresentano sentimenti e che sono messaggeri di emozioni, ​ gioie e dolori dei vari protagonisti”.