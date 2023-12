Comicon, l’edizione 2024 si svolgerà alla Mostra d’Oltremare dal 25 al 28 aprile. Il magister sarà Igort

Sarà Igort, fumettista italiano di notorietà internazionale, il magister dell’edizione 2024 del Comicon, il salone internazionale del fumetto che si svolgerà a Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, dal 25 al 28 aprile prossimi. L’annuncio è stato dato tramite un video pubblicato sui canali social di Comicon, diretto e montato da Eduardo Servillo.

“Autore di fumetti come 5 è il numero perfetto e la serie dei “Quaderni” (Giapponesi, Russi e Ucraini) e fondatore delle case editrici Coconino Press e Oblomov, Igort – si legge sul sito fumettoligica.it -è tra i fumettisti italiani contemporanei più influenti. I suoi lavori, che spaziano dal fumetto di finzione a quelli di realtà e indagine, sono stati tradotti in molti paesi del mondo. Igort è stato inoltre tra i primi fumettisti europei a essere pubblicati in Giappone, mentre 5 è il numero perfetto ha ispirato un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2019, diretto dallo stesso autore”.

Come magister del Comicon, Igort curerà una serie di attività culturali all’interno del programma del festival.