Comicon Napoli 2026: Leo Ortolani magister, poster di Aurélien Predal e ospiti internazionali

Inizia oggi lil percorso verso Comicon Napoli 2026, che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d’Oltremare e sarà accompagnato da un lungo calendario di eventi diffusi in tutta la città. Da oggi aprono le biglietterie online.

Si parte con l’annuncio del Magister, il disvelamento del poster della XXVI edizione, i primi ospiti internazionali, la grande mostra su Robert Crumb e l’apertura delle biglietterie online.

“Dopo avere celebrato – dichiara Matteo Stefanelli, direttore artistico di Comicon – il traguardo delle 25 edizioni, il festival inizia a svelare il programma 2026 partendo da alcuni ospiti internazionali accomunati da un sottile filo rosso: il coraggio di ridefinire i linguaggi creativi sfidando i contesti editoriali. Per questo ringrazio innanzitutto l’autore del poster Aurélien Predal e il Magister Leo Ortolani, per avere accettato di mettersi in gioco con noi. Sono particolarmente felice di accogliere per la prima volta in Italia Kazuhiko Torishima e Koji Igarashi, veri architetti dell’immaginario contemporaneo”.

Il poster di Comicon 2026 è stato realizzato da Aurélien Predal, personalità di rilievo internazionale nell’animazione, con quasi vent’anni di esperienza come direttore artistico, concept artist e character designer, e una candidatura agli Annie Awards. Predal ha contribuito a opere come Spider-Man: Across the Spider-Verse, Inside Out 2, la saga di Cattivissimo Me e l’universo di Hotel Transylvania.

“Per il manifesto di quest’anno – spiega Predal – ho immaginato il Comicon come una giungla colorata: vibrante, lussureggiante e brulicante di forme e personaggi giocosi. Un mondo in cui perdersi, dove luce, colore e forme grafiche si sovrappongono come fogliame. I personaggi sono esploratori arrivati da orizzonti lontani: curiosi, disordinati e gioiosi. Volevo che l’opera riecheggiasse lo spirito del festival: densa, luminosa e piena di scoperte per chiunque voglia avventurarsi”.

Predal sarà al centro di una mostra e disponibile per sessioni di signing con il pubblico.

A ricoprire il ruolo di Magister sarà Leo Ortolani, autore di storie a fumetti che spaziano dal recente Tapum! La storia delle armi, sulla follia bellica umana, all’universo di Rat-Man, fino ai fumetti di divulgazione scientifica per Comics & Science, come il libro sui dinosauri per Laterza. Ortolani sarà protagonista di una mostra che ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera e sarà al centro di talk, incontri e iniziative speciali.

Ampia e variegata la platea di ospiti italiani e internazionali. A Comicon arrivano per la prima volta in Italia Kazuhiko Torishima, l’editor più influente della storia moderna del manga, e Koji “IGA” Igarashi, padre del genere Metroidvania e creatore di serie come Castlevania e Bloodstained. Dopo dieci anni torna a Comicon Don Rosa, autore Disney che ha ridefinito l’epica di Paperopoli con la Saga di Paperon de’ Paperoni.

Un poker d’assi del settore videogame sarà protagonista di incontri con il pubblico: l’attore e doppiatore Troy Baker, il compositore Austin Wintory, tre volte nominato ai Grammy e due volte vincitore di un BAFTA, Andrea Pessino, cofondatore dello studio Ready At Dawn e collaboratore di Blizzard Entertainment, e il compositore e sound director Tomoyuki Tanaka, autore di colonne sonore di serie videoludiche iconiche.

Tra gli altri ospiti attesi dal Giappone i fumettisti Shintaro Kago e Satoshi Shiki, mentre dagli Usa arrivano Alex Maleev e David Mack.