Comicon Napoli: Altan, anteprime di The Boys e Batman, e la voce di Virginia Bocelli

Prosegue con nuovi eventi e ospiti la XXV edizione di Comicon Napoli (fino al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare): domani, sabato 3 maggio, numerose anteprime esclusive, incontri e momenti dedicati alla musica e al cosplaying. Lillo e Frank Matano insieme con i registi Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola presenteranno in esclusiva i primi due episodi de Il Baracchino, nuova serie italiana di animazione con un cast di voci irresistibili e disponibile su Prime Video dal 3 giugno (ore 14 – Auditorium). La leggenda del fumetto e della satira Altan riceverà il Premio Speciale Comicon 2025 alla Carriera. Il Maestro dialogherà con Zerocalcare tra disegno, fumetto e politica, un evento speciale tra i protagonisti di due (e più) generazioni di fumetto italiano (ore 18 – Sala Andrea Pazienza). In anteprima italiana a Comicon Napoli debutterà l’atteso primo volume di Absolute Batman, la serie a fumetti più venduta negli USA nel 2024, alla presenza dei creatori della serie Scott Snyder e Nick Dragotta (ore 16.00 – Sala Andrea Pazienza). Il mangaka di #DRCL e Innocent Shin’Ichi Sakamoto sarà protagonista di uno straordinario showcase (ore 16, Sala Italia). Il sensei mostrerà dal vivo il suo processo creativo, offrendo al pubblico un’immersione unica nella sua arte, che spazia dalla forza alla metamorfosi metafisica. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di manga e arte visiva, che offre uno sguardo approfondito sul lavoro di uno dei più grandi maestri del fumetto giapponese contemporaneo.Atteso l’incontro The Boys: potere, politica e supereroi (ore 18.15, Sala Italia) con Darick Robertson, fumettista e sceneggiatore americano, co-creatore della serie a fumetti The Boys, diventata anche una delle serie tv più spiazzanti e divertenti degli ultimi anni.