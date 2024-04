Comicon Napoli, parte col botto la 24esima edizione: boom di visitatori. ‘Duello’ Manara-Liberatore

Il Comicon Napoli, International Pop Culture Festival, si conferma uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di fumetti e del genere pop. Boom di presenze oggi Mostra d’Oltremare per la giornata d’apertura che ha visto sfidarsi a colpi di carboncino Milo Manara, uno dei maestri del fumetto a livello internazionale, e Tanino Liberatore, illustratore, disegnatore e pittore italiano, soprannominato da Frank Zappa il “Michelangelo del fumetto”.

Anteprima del film “Il segreto di Liberato” anche molto seguita, insieme al talk con Paolo Nespoli, ex astronauta, ingegnere e militare italiano, che a margine dell’evento si è intrattenuto al Punto Autografi con i visitatori.

Domani la 24esima edizione prosegue con alle 12:30 in Sala Andrea Pazienza con la presentazione demo di “Vesuvius 79 d.C. – Fuga da Pompei”, l’edu-boardgame (gioco di società educativo), che ricostruisce in maniera scientifica e storica, la distruzione di Pompei a seguito dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Lo scopo dei giocatori è scappare dall’eruzione del vulcano del 79 d.C. fino a portarsi in salvo, abbandonando la città prima della distruzione.

Con l’ideatore Ciro Sapone e il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel la prima versione demo del gioco, con le illustrazioni dei protagonisti, le meccaniche del gioco e l’APP collegata, che andrà in distribuzione a Natale.

Alle 16 visita gli stand il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Si conclude il 28 aprile.