Comicon, “Napoli With Me” e Inail Campania: prosegue la sfida per la sicurezza

Riconoscere situazioni di pericolo, adottare comportamenti responsabili per prevenire incidenti, sia a casa che a scuola che nel futuro mondo del lavoro. Con questo obiettivo, è tornato al Comicon di Napoli il progetto “Naili e Gatto Perry”, il fumetto educativo, giunto alla sua terza edizione, realizzato nell’ambito del programma “Sicuri e Connessi”, promosso da “Napoli with me” (NWM Network), associazione di educazione digitale che si avvale della tecnologia Socialstation.it, in collaborazione con la Direzione regionale Inail Campania.

Obiettivo, ha spiegato Adele Pomponio, vice direttrice vicaria Inail Campania “sensibilizzare i ragazzi sui temi della sicurezza, utilizzando il linguaggio accattivante e immediato del fumetto per educare in modo innovativo ed efficace”.

Tra i protagonisti all’affollato stand Inail, dove oggi si è tenuta una intensa attività laboratoriale in vista di un video sulla sicurezza che sarà divulgato domenica, il campione paralimpico di triathlon Claudio De Vivo, protagonista di uno degli episodi del fumetto, che ha raccontato la sua esperienza di rinascita dopo un grave infortunio sul lavoro, resa possibile anche grazie al supporto dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro goi infortuni sul lavoro.

“Con illustrazioni vivaci e una narrazione suggestiva rilanciamo la cultura della prevenzione in una chiave di accessibilità assoluta ai giovani di concetti che pure hanno una loro complessità”, spiega l’autore nonché art director della NMW Network del fumetto Domenico Di Frenna. “Tra supereroi e fumetti, il Comicon si conferma il palcoscenico perfetto per raccontare – anche con un sorriso – che la sicurezza è il vero potere”, conclude Di Frenna.