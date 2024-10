Comicon porta il fumetto italiano in Corea del Sud

Il Comicon da Napoli viaggia in Corea del Sud per portare da domani al Bicof, il Bucheon International Comics Festival, il fumetto italiano e proseguire le celebrazioni del 140/o anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea. La tappa coreana del festival del fumetto, che si svolge ogni anno a Napoli e da due anni a Bergamo, porta avanti il ​​gemellaggio con la Corea del Sud, nato a Comicon Napoli 2024, dove la Corea è stata protagonista con una delegazione di artisti, professionisti, mostre, chef e aziende che hanno portato la cultura coreana nel programma del festival. Da domani al 6 ottobre al Bicof Comicon sarà presente con una delegazione che incontrerà le istituzioni e le autorità locali e collaborerà con il festival coreano per ideare e promuovere le prossime iniziative del gemellaggio. Della delegazione faranno parte anche il musicista, fumettista e frontman della band Foja Dario Sansone, il regista e illustratore Marino Guarnieri (Gatta Cenerentola) e il maestro del fumetto Tanino Liberatore (Ranxerox). I tre artisti saranno inoltre protagonisti del programma di tre grandi mostre sul fumetto e l’animazione italiana (A Journey through Italian Comics: 12 personaggi dal 1910 al 2020; Liberatore, il Michelangelo del fumetto; MAD Dreams, Animation Art from the heart of Naples). ), parteciperanno a performance, sessioni di disegno e incontri che permetteranno loro di dialogare con il pubblico e con i colleghi e gli operatori del settore coreani. In Corea spazio anche all’eccellenza gastronomica, grazie al sostegno della Regione Campania , con una delegazione campana di chef della Apci, l’Associazione professionale cuochi italiani, e alle case editrici J-Pop Manga e Jundo, leader in Italia nel segmento editoriale di manhwa e webtoon. Tra gli eventi nel programma di Bicof 2024, due saranno gli incontri dedicati al fumetto italiano: il 4 ottobre Tanino Liberatore dialogherà con la pluripremiata autrice de «Le malerbe» Keum Suk Gendry-Kim. Il 5 ottobre, invece, Comicon parteciperà alla Global Webtoons Conference con Matteo Stefanelli, direttore artistico della manifestazione napoletana, che terrà una conferenza sul fumetto digitale in Italia. Domani ci sarà l’inaugurazione con il sindaco di Bucheon e dell’ambasciatrice italiana a Seoul, a cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha inviato un videomessaggio di saluti. Seguirà una jam session di disegno e musica con Tanino Liberatore e Dario Sansone. Tutte le esposizioni rimarranno visitabili fino ad aprile 2025 all’interno delle sale del Korea Manhwa Museum.