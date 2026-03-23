“Comics, il Mondo fuori dalla finestra”: nuova rubrica all’interno di Mattina Live

Uno spazio di approfondimento in TV sui temi di attualità della nostra società raccontati attraverso il fumetto di un’eccellenza italiana del settore, Lorenzo Ruggiero, fumettista per Marvel Entertainment e DC Entertainment: stiamo parlando di “Comics, il mondo fuori dalla finestra”, la nuova rubrica in onda il venerdì, due volte al mese, all’interno di Mattina Live, il talk show condotto da Diletta Acanfora su Canale 8 dalle 11.30 alle 13.30.

“Comics, il mondo fuori dalla finestra” nasce da un’idea di Gennaro Coppola, giornalista e produttore televisivo, e Lorenzo Ruggiero, fumettista internazionale, con la conduzione di Diletta Acanfora, con l’obiettivo di creare un linguaggio nuovo capace di arrivare soprattutto alle nuove generazioni. Un progetto che unisce intrattenimento e riflessione, utilizzando il fumetto come strumento moderno per raccontare la realtà, affrontare temi complessi e trasmettere valori attraverso una narrazione immediata, visiva ed emozionale.

«Con questo progetto – dichiara Gennaro Coppola – vogliamo avvicinare i giovani a temi fondamentali per la nostra società, utilizzando un linguaggio che sentono vicino, diretto e contemporaneo. Il fumetto è uno strumento straordinario: parla in modo immediato, emozionale, senza filtri. È proprio attraverso questi codici che possiamo entrare davvero in connessione con le nuove generazioni e stimolare riflessioni profonde su ciò che accade intorno a loro».

I temi che saranno trattati da Lorenzo Ruggiero spaziano dalla lotta al femminicidio al bullismo, dal razzismo all’inclusione, ai diritti civili, alla geopolitica e ai conflitti internazionali, e ancora dall’alcolismo ai social, alla comunicazione tra i giovani, alle fake news e all’intelligenza artificiale.

Attraverso le storie dei supereroi e i loro autori, sia Marvel Comics che DC Comics hanno sempre rappresentato negli anni lo specchio della realtà che ci circonda e, ancora oggi, continuano a offrire spunti di riflessione attraverso racconti capaci di unire intrattenimento e consapevolezza.

La prima puntata di “Comics: il mondo fuori dalla finestra” è disponibile sulle pagine social Instagram e Facebook di Mattina Live. Il prossimo appuntamento in TV è in programma venerdì 27 marzo, sempre all’interno di Mattina Live, in onda dalle 11.30.