Comieco, a Salerno la Paper Week: il 6 aprile le prime iniziative nella città Capitale del Riciclo della Carta 2024

Partirà con due iniziative-anteprima, all’insegna dell’arte del camminare e dell’arte fotografica, la Paper Week 2024 a Salerno, città eletta quest’anno “Capitale” della settimana promossa da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio di Anci, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Utilitalia e Rai per la Sostenibilità.

“Camminiamo insieme verso un mondo più sostenibile” la prima iniziativa che anticiperà nel capoluogo campano – città perno del “distretto cartario” meridionale e modello virtuoso per la raccolta differenziata di carta e cartone al Sud – l’apertura della grande campagna corale di formazione e informazione su carta e cartone e il loro riciclo organizzata da Comieco su tutto il territorio nazionale dall’8 al 14 aprile e di cui Salerno sarà protagonista con un palinsesto speciale promosso dal Consorzio con il patrocinio di Comune di Salerno, Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Carisal, Università degli Studi di Salerno, in collaborazione con Salerno Pulita, Salerno Letteratura, Cna Salerno.

L’appuntamento è per sabato 6 aprile alle ore 10 da Piazza del Marinaio sul Lungomare di Salerno per intraprendere una passeggiata collettiva e creare, grazie anche alle t-shirt di Comieco, un simbolo visivo di unità e consapevolezza ambientale. Lo spirito dell’iniziativa segue quello del fitwalking (letteralmente “passeggiare per il benessere”), disciplina volta a favorire l’attività fisica e il godimento degli spazi aperti per permettere ad un gruppo di persone di trascorrere dei momenti speciali, in questo caso promuovendo un messaggio di cura per l’ambiente. A organizzarla è infatti la Fitwalking Salerno, Associazione sportiva tra le prime realtà territoriali che si sono proposte a Comieco come Paperweeker per arricchire con le proprie attività il calendario della manifestazione. La partecipazione alla passeggiata è gratuita e aperta a tutti; è richiesta la registrazione al link https://www.comieco.org/camminiamo-insieme-verso-un-mondo-piu-sostenibile/.

La camminata di gruppo ‘condurrà’ poi partecipanti e cittadini alla scoperta della Mostra fotografica “Scopriamo le carte” promossa da Cna Salerno e a cura dei fotografi affiliati, con la direzione artistica di Armando Cerzosimo. Le immagini, che resteranno in esposizione diffusa su Corso Vittorio Emanuele (all’altezza del civico 75) fino a venerdì 12 aprile, racconteranno storie di trasformazione e rinnovamento, mostrando come la carta diventi opera d’arte. I fotografi esploreranno la creatività e “scopriranno” l’importanza di questo materiale attraverso uno sguardo unico, quello fotografico, sulla bellezza e l’utilità della carta. Un’esperienza visiva, in cui l’arte si unisce alla sostenibilità per celebrare il ciclo di vita di questo prezioso materiale, che ispirerà e promuoverà la consapevolezza ambientale. Il taglio del nastro dell’esposizione è fissato per sabato 6 alle ore 10:30 con la partecipazione del presidente provinciale di Cna Salerno Lucio Ronca e del presidente provinciale dell’Unione fotografi CNA Gerry Capaccio.

Insieme al gruppo dei fotografi di Cna Salerno, protagonisti della Paper Week saranno anche altre decine di realtà territoriali che animeranno il programma speciale della manifestazione a Salerno con diversi appuntamenti a tema carta e cartone, accanto alle iniziative organizzate da Comieco, e che saranno illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione fissata per il 3 aprile ore 10:30 a Palazzo di Città.