E-commerce, borse e smartphone tra gli oggetti preferiti dai campani

Primavera è voglia di rinnovare e rinnovarsi. Una pulsione verso il nuovo che si trasforma storicamente in uno dei momenti più vivaci per lo shopping. Ma cosa si compra? Quali sono le differenze in materia di acquisti primaverili tra le diverse regioni d’Italia?

È partendo da queste riflessioni che eBay, uno dei principali marketplace a livello mondiale, si è soffermata sull’andamento degli acquisti online, con particolare attenzione alle aree regionali. Con più di 5 milioni di acquirenti attivi solo in Italia e oltre 100 milioni di prodotti nuovi a catalogo, il marketplace si presenta a tutti gli effetti come uno specchio dei consumi digitali, un riflesso degli interessi, dei desideri e delle passioni degli italiani.

LA PRIMAVERA AL SUD

L’accessorio detta legge, borse, sneakers e… smartphone

Nelle regioni del Meridione sono le borse a farla da padrone con 1 acquisto ogni 26 minuti. Sul gradino più alto del podio c’è la Campania con il +104% di borse acquistate rispetto alla media del resto del Sud Italia. A seguire Sicilia con +77% e Sardegna con +9%.

Altro articolo immancabile in qualunque guardaroba sono le sneaker, veri e propri accessori di culto interpretati da tutti i più prestigiosi brand moda. In tutta Italia su eBay ne è stato venduto un paio ogni 4 minuti: anche in questo caso è il Sud a guidare la classifica con 1 paio ogni 11 minuti. I più modaioli sono i pugliesi con +74% di acquisti di sneaker rispetto alla media delle altre regioni dell’area meridionale, ma anche i siciliani e i campani dimostrano di apprezzare questo accessorio con, rispettivamente, il +22% e il +13% rispetto alla media.

Ma la moda è anche tech. Smartphone e telefoni, un po’ ovunque, sono in crescita. Nello specifico, in primavera, al Sud se ne vendono 1 ogni 8 minuti. Tra le regioni di quest’area, la regina tecnologica indiscussa è senza dubbio la Sicilia con +141% di acquisti nella categoria Smartphone e telefoni rispetto alla media meridionale. La medaglia d’argento va invece alla Campania che registra +70% nelle vendite.

Look e stile, quando è il Sud a “graffiare”

Strass, stencil, finish semipermanente o classico. Da alcuni anni impazza la nail art, la moda di decorare le unghie.

La passione per le decorazioni colpisce le donne un po’ in tutta Italia. Ma è nelle regioni più a Sud della Penisola che la nail art ha maggior successo, fin dai primi mesi primaverili. Secondo i dati eBay da marzo a giugno è stato venduto 1 prodotto legato alla cura delle unghie ogni 8 minuti, tra gel e semipermanenti, set per manicure e decorazioni. Il 38% degli acquisti è stato fatto nelle regioni del Sud Italia.

La passione per la nail art nelle zone più calde dello Stivale emerge soprattutto dall’acquisto delle decorazioni per unghie: su più di 12 mila pezzi venduti, il 40% è stato comprato nelle regioni del Sud.

La regione in cui si ha più cura e attenzione per le unghie è indubbiamente la Sicilia con il +134% rispetto alla media del Sud Italia, mentre segue a grande distanza la Campania con il +28%.

Sesso, addio stereotipi, la trasgressione vince al Sud

Si sa però che la Primavera è anche la stagione dell’amore. Cosa dicono i consumi degli italiani in questo campo? Dicono che lo stereotipo di un Sud dalla mentalità bigotta e puritana è da archiviare. Qui, si sono venduti su eBay quasi il quadruplo dei contraccettivi venduti al Nord e al Centro. Ma l’indole trasgressiva del Sud si conferma anche in un altro dato molto stuzzicante: il numero di sex toys venduti, 1 all’ora.

La regione più caliente di tutte è la Sicilia: gli acquisti di sex toys sono il doppio della media delle regioni del Sud (+105%). Non sono da meno anche Campania e Sardegna che, seppur in percentuale minore (rispettivamente +58% e +4%), si attestano altrettanto trasgressive.

L’uomo del Sud non si arrende alla calvizie

In Italia, i principali consumatori di prodotti per contrastare la perdita dei capelli risiedono al Sud. La primavera è un periodo particolarmente preoccupante per chi soffre di questo problema e in vista della bella stagione non mancano i tentativi di correre ai ripari.

I dati eBay mostrano che il 47% del totale dei prodotti contro la calvizie è stato venduto nel Sud Italia.

L’analisi di eBay si rivolge a tutta la nostra penisola. Qui di seguito un veloce riassunto delle peculiarità principali emerse dall’osservazione sull’andamento dei consumi online nel Centro e nel Sud.

LA PRIMAVERA AL NORD

Garden-mania

Piante, serre, vasi, sementi: un vero e proprio boom di acquisti che vede in testa la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Nella categoria “Giardino e arredamento esterni”, gli acquisti conclusi al Nord sono stati il 230% in più rispetto al resto d’Italia.

Stagione di grigliate

Su eBay sono stati 1 ogni 22 minuti gli acquisti nella categoria “arredamento esterno” nelle regioni del Nord, il 617% in più rispetto alla media nazionale.

Al Nord infatti spopola la passione per il barbecue: +370% di vendite a tema BBQ rispetto al resto d’Italia.

Milano come la Los Angeles di Fast&Furious.

Sono infatti il 196% in più gli acquisti di ricambi e accessori per auto e moto nei mesi primaverili, in particolare in Piemonte, Lombardia e Veneto, effettuati nelle regioni settentrionali rispetto alle altre.

Al Nord la passione per le auto si esprime anche nel tuning, con il 213% di acquisti in più rispetto al resto d’Italia

Si rifà il look anche allo Smartphone

Nel settore abbigliamento e accessori è il Nord in generale a guidare la classifica, con il 168% di acquisti in più rispetto alla media. Sempre al Nord l’abbigliamento per lo sport registra numeri importanti con 1 articolo venduto ogni 28 minuti, il 331% in più rispetto alla media.

Al Nord sono state acquistate cover e custodie per il 282% in più rispetto al resto d’Italia.

LA PRIMAVERA AL CENTRO

I falò del campeggio

Fra marzo e giugno 2017, fra Toscana, Lazio, Umbria e Marche sono stati 1 all’ora gli articoli per campeggio e escursionismo acquistati su eBay, il 179% in più rispetto al resto d’Italia.

La Provincia si vive passeggiando in bicicletta

Al Centro Italia un’altra passione primaverile sono i pedali: sono stati 1 ogni 24 minuti pezzi venduti legati al ciclismo.

Materassini e ombrelloni, quando il sole picchia più forte

Alla voce acquisti per “mare e piscina”, su eBay a viaggiare a vele spiegate è il Centro.

A quanto pare, sempre al centro il sole “picchia” molto più: sono stati 1 ogni 29 minuti gli ombrelloni acquistati (+270% rispetto al resto d’Italia).