Commercialisti, a Napoli presentata la lista unica con Matteo De Lise candidato presidente

È stata presentata a Napoli la lista unica per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, un risultato che testimonia una volontà comune: garantire stabilità, coesione e una visione moderna della professione. A guidare la squadra sarà Matteo De Lise, candidato presidente, 46 anni, napoletano, presidente dell’Associazione Italiana Esperti Composizione Crisi e past president dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, incarichi che ha ricoperto portando avanti battaglie decisive per il rinnovamento della categoria. La lista ha registrato grande partecipazione per sostenere un progetto che nasce sotto il segno dell’unità. L’obiettivo dichiarato è mettere al centro le esigenze concrete dei commercialisti napoletani, proponendo servizi più efficienti, tutela istituzionale e una formazione orientata alle sfide del futuro. De Lise ha anticipato le linee guida del programma, costruito su alcuni pilastri fondamentali: Innovazione e digitalizzazione, per accompagnare gli studi professionali nella trasformazione tecnologica e nell’uso evoluto degli strumenti digitali; Rilancio del ruolo sociale del commercialista, come presidio di legalità, consulenza strategica e supporto alle imprese; Valorizzazione dei giovani, con percorsi di inserimento e crescita professionale più strutturati; Presidio sui tavoli istituzionali, per riportare l’Ordine al centro delle decisioni che riguardano la categoria; Maggiore supporto agli iscritti, attraverso servizi potenziati, sportelli dedicati e un dialogo più diretto con gli enti previdenziali e fiscali.