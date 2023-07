Commercialisti Caserta, corso per revisori enti locali

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili guidato dal presidente Pietro Raucci ha organizzato un corso di preparazione e aggiornamento rivolto a quanti intendono specializzarsi in materia di Enti Locali. Il primo appuntamento è in programma per lunedì 24 luglio. Il corso, diviso in due moduli, si terrà presso la sede dell’Ordine (via Galilei 2) dalle 9,30 alle 13,30.

Queste le altre date: 8 e 29 settembre, 6 e 20 ottobre per il primo modulo. Quindi, gli incontri del secondo modulo: 12 e 26 gennaio, 9 e 23 febbraio, 15 marzo.

Il programma nel suo complesso tratta le materie inerenti la contabilità economico-finanziaria degli enti locali e riguarda i vari aspetti connessi ai principali adempimenti che i revisori degli enti locali sono chiamati a svolgere. Saranno trattati casi concreti tratti dalla esperienza dei docenti.

L’Ordine fa sapere che il corso è riservato ad un massimo di trenta partecipanti (in presenza). Il programma del corso si articola in dieci lezioni diviso per complessive 40 ore di formazione ed è valido ai fini dell’iscrizione nell’apposito elenco istituito con decreto del Ministero degli Interni, previo superamento del test finale che sarà fornito alla fine di ogni modulo.

Relatori del corso saranno: i docenti universitari ed esperti di contabilità e finanza pubblica Rosario Poliso e Pietro Paolo Mauro. Il magistrato Marco Catalano e il dirigente finanziario del Comune di Napoli Raffaele Grimaldi.