Commercialisti e startup innovative insieme verso un futuro digitale

FCC ha presentato il gestionale sviluppato dalla società Intuit

Bologna, 31 mag. (askanews) – Per stare sul mercato gli imprenditori hanno dovuto innovare costantemente. Finora il commercialista ha seguito questo processo, anziché guidarlo. Ora si trova di fronte alla sfida importante della digitalizzazione.”Noi come FCC Group – ha spiegato Francesco Sacca, founder and president FCC Group – siamo convinti che sia il percorso dell’imprenditore che quello del commercialista debbano convergere su strumenti estremamente innovativi e all’avanguardia, che facciano ampio uso anche di strumenti come l’intelligenza artificiale”. A Bologna la software house fondata da due italiani con base negli Stati Uniti, ha presentato ai commercialisti le soluzioni Accounting System basate su QuickBooks: uno dei software gestionali più utilizzati al mondo, con oltre 10 milioni di clienti, sviluppato dalla società Intuit. “Noi – ha detto Nicole Gomiero, Chief Executive Officer di FCC Group – siamo costruendo un team di professionisti che siano coesi, che possano lavorare insieme, tra di loro, con noi, per fare in modo che le aziende italiane, soprattutto quelle in crescita come le startup e quelle di alto interesse per gli studi possano avere l’accompagnamento corretto dal punto di vista della consulenza, della struttura e del loro futuro”.Nel post pandemia si è registrato un boom di richieste di software in-cloud che consentono di lavorare ovunque, in qualsiasi momento. Da qui l’esigenza di un gestionale semplice da utilizzare, che garantisce all’imprenditore in tempo reale una visione dell’andamento aziendale, soprattutto sulle criticità. Come ha ricordato Sacca: “Ho bisogno di uno strumento che mi dica in tempo reale qual è l’andamento aziendale e un previsionale sull’andamento futuro che mi permetta di anticipare il più possibile le mie decisioni perché il mondo di oggi cambia con una rapidità che non ha eguali nel passato”.Da Bologna l’invito ai commercialisti a correre – in squadra con le startup più innovative in Italia – verso il futuro sempre più digitale.