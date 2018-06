Commercialisti, focus con Banca Mps: tutte le opportunità di finanziamento per i giovani

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli e Banca Mps insieme per supportare i giovani della Campania. I due istituti hanno organizzato, presso la sede dell’Odcec a Napoli (piazza dei Martiri, 30), un evento dal titolo “Dall’idea al progetto: le opportunità di finanziamento per i giovani. Il ruolo della Banca Mps nella misura Resto al Sud”. L’iniziativa, rivolta ai dottori commercialisti, nasce dall’esigenza di offrire alle nuove generazioni la consulenza adeguata per poter accedere alle agevolazioni stanziate dagli enti pubblici e consentirgli di realizzare i propri piani di impresa.

Alla conferenza hanno partecipato Vincenzo Moretta, numero uno dei commercialisti napoletani, Salvatore Tramontano, consigliere delegato della commissione agevolazioni finanziarie dell’Odcec, Monica Palumbo, presidente della Commissione Agevolazioni Finanziarie, Patrizio Carbone (membro del Coordinamento scientifico della Commissione agevolazioni finanziarie Odcec Napoli e consigliere Distretto turistico Valle di Lauro, Alto-Clanis, ente accreditato Invitalia per la misura Resto al Sud), Agostino Ingenito (presidente nazionale dell’Associazione italiana gestori ospitalità e recettività diffusa e presidente dell’Associazione Bed & Breakfast).

Per Banca Mps è intervenuto Giovanni Maione, general manager area territoriale Sud e Sicilia, e Silvio Cinquegrana, responsabile settore finanza agevolata.

Le conclusioni sono state affidate a Gustavo Valle sul ruolo del Fondo centrale di garanzia nella misura “Resto al Sud”.

L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto fra professionisti volto ad approfondire le possibilità di accesso al credito, i passaggi utili ad ottenere l’agevolazione e in generale una collaborazione sinergica per poter offrire un supporto efficace ai richiedenti.

Resto al Sud è una delle misure di cui si discuterà in quanto incentivo rivolto esclusivamente ai giovani tra i 18 e i 35 anni e volto a sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno. La somma messa a disposizione dal Mef tramite Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, è pari a 1 miliardo e 250 milioni di euro e al momento le domande presentate risultano essere 3.195, quelle in fase di compilazione 6.382.

Fra le 8 Regioni menzionate nel bando, la Campania risulta essere la più vivace con 1.413 domande presentate, pari al 44% del totale, di cui 653 relative alla sola provincia di Napoli. I progetti approvati ad essere ammessi alle agevolazioni sono 297, corrispondenti al 45% del totale. I settori su cui si sono concentrate le richieste di agevolazione sul territorio campano sono per oltre la metà (53%) quello turistico e culturale e quello artigianale e manifatturiero (22%).

“Con questa iniziativa la Banca ribadisce il proprio impegno per la Campania e per la sua crescita. Sul territorio campano abbiamo a disposizione un team di specialisti e due risorse dedicate alla finanza agevolata in grado di fornire una consulenza specifica e completa – afferma Giovanni Maione -. Fra le varie iniziative cui aderiamo, Resto al Sud conferma la nostra volontà di valorizzare talenti, idee e progetti. Lo sviluppo, la competitività e l’innovazione nel nostro Paese passano attraverso il capitale umano dei giovani che rappresenta il nostro patrimonio e il nostro futuro”.

“È un momento difficile per le nuove leve del nostro Paese – evidenzia il presidente Moretta – I giovani commercialisti non sono esclusi da questo contesto particolare, anzi risentono della crisi e del calo dei redditi. Ci sono però margini per crescere, soprattutto puntando sulle competenze, sulla formazione e sulla specializzazione: in questo modo sarà più facile per i professionisti, soprattutto quelli under 35, entrare nel mondo del lavoro, creare e gestire un portafoglio di clienti”.