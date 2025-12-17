Commercialisti, Francesco Corbello in corsa per la presidenza dell’Ordine di Napoli Nord

E’ stata ufficialmente presentata la lista “Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione” per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, con Francesco Corbellocandidato alla Presidenza.

Professionista iscritto all’Albo di Napoli Nord, Corbello guida una squadra composta da 19 candidati consiglieri, rappresentativa per competenze e provenienza territoriale. La lista si propone di affrontare le trasformazioni in corso nella professione, tra evoluzione normativa, digitalizzazione dei processi e crescente complessità delle esigenze di imprese e cittadini.

Nel presentare la candidatura, Corbello ha dichiarato «La nostra professione sta attraversando una fase di cambiamento profondo. Occorre governare questa transizione con visione, competenze e capacità di fare sistema: innovazione e aggregazione non sono uno sterile slogan, ma condizioni necessarie per tutelare il ruolo del professionista e accrescere il valore del nostro contributo nei confronti del territorio, delle imprese e delle istituzioni».

Nella stessa occasione, Corbello ha evidenziato l’importanza della continuità istituzionale, ringraziando il Presidente e il Consiglio uscente «per il lavoro svolto e per il supporto garantito, in un’ottica di continuità e responsabilità». Corbello ha inoltre rivolto un ringraziamento alle rappresentanze dell’ODCEC Napoli Nord che ricoprono incarichi nel Consiglio Nazionale e negli altri organismi istituzionali ad esso collegati, «per il costante confronto e il supporto assicurato», sottolineando come il raccordo tra livelli territoriali e nazionali sia un elemento centrale per rafforzare la funzione degli Ordini locali.

La presentazione del programma della lista è attesa nei prossimi giorni e definirà le linee operative del mandato: dalla formazione, anche in modalità digitale, al dialogo strutturato con Tribunale e amministrazioni pubbliche, fino al rafforzamento del ruolo dell’Ordine come luogo di confronto permanente con gli stakeholder economici e istituzionali del territorio.