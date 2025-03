Commercialisti, le novità della Legge di Bilancio 2025 per gli Enti Locali

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 per gli enti locali sono state al centro del dibattito promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord.

L’evento ha offerto anche un’opportunità di confronto e aggiornamento per i revisori delle amministrazioni pubbliche, evidenziando i cambiamenti normativi e le implicazioni sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti territoriali.

Il confronto ha toccato temi di primaria importanza, come sottolineato da Francesco Matacena, presidente dell’Odcec di Napoli Nord: “E’ stato effettuato un focus su novità, nuove regole e l’impatto che hanno sulle attività amministrative e istituzionali dei comuni. Abbiamo affrontato anche il tema del monitoraggio sulla spesa corrente, grazie all’intervento di illustri esperti del territorio che operano quotidianamente sul campo. È stata una giornata intensa, ricca di spunti di riflessione e chiarimenti”.

Diego Musto, vice presidente dei commercialisti di Napoli Nord, ha evidenziato il ruolo cruciale della formazione continua: “I revisori degli enti locali svolgono una funzione delicata e strategica, sia in forma monocratica che collegiale. Affinché questo ruolo sia svolto adeguatamente, è necessaria una formazione costante e aggiornata. Durante il seminario, abbiamo approfondito le spese del personale, il Fondo di solidarietà e i controlli effettuati”.

Eugenia Maisto, consigliere delegato dell’Odcec di Napoli Nord, ha sottolineato l’importanza del supporto ai professionisti del settore: “Le normative cambiano continuamente e occorre studiare le novità. Il consiglio dell’Ordine ha risposto tempestivamente alle novità della legge di bilancio e del decreto milleproroghe, fornendo ai colleghi il supporto necessario per operare al meglio accanto agli amministratori locali”.

Michele Frignola, consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord, ha rimarcato che “il seminario è stato estremamente interessante, poiché abbiamo approfondito diversi aspetti della ‘Finanziaria 2025’ per gli enti locali, esaminando il nuovo equilibrio di bilancio, la spesa per il personale e le modifiche al Fondo di solidarietà comunale, oltre alle responsabilità dei revisori. Le competenze dei relatori hanno reso l’incontro particolarmente proficuo e sicuramente i colleghi troveranno utili spunti di riflessione per la loro attività professionale”.

Infine, Angela Arsenti, presidente della Commissione Enti locali, ha parlato “della sostenibilità e controllo della spesa pubblica. Il provvedimento prevede importanti novità per la sostenibilità delle spese correnti, introducendo nuovi strumenti di monitoraggio e controllo, oltre a interventi strategici per gli investimenti. I commercialisti di Napoli Nord, e in particolare la Commissione degli Enti Locali, lavora costantemente per programmare attività formative su temi fondamentali per la nostra professione. Il commercialista, ormai riconosciuto come supporto strategico e consulenziale, ha un ruolo chiave nella gestione consapevole e sostenibile delle risorse pubbliche”.