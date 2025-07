Commercialisti, notai e avvocati unanimi: L’amministrazione di sostegno va ripensata

L’Amministratore di sostegno va ripensata e aggiornata. A vent’anni dall’introduzione di uno degli istituti principali per la tutela dei fragili, professionisti e giuristi lanciano l’allarme: serve una riforma per aggiornare le norme alle sfide di oggi, serve anche ridefinire finalmente criteri chiari ed equi per l’indennità degli amministratori di sostegno esterni alla famiglia.

E’ questo in estrema sintesi la voce emersa dal convegno “Amministrazione di Sostegno, Curatela, Tutela. Tra capacità di agire e libertà”, svoltosi nell’Aula Magna del Collegio Ghislieri di Pavia, che ha riunito notai, avvocati, commercialisti e giudici tutelari. L’iniziativa è stata organizzata dalla dall’organizzazione di volontariato San Riccardo Pampuri Onlus, con il contributo della Fondazione Monte di Lombardia e il patrocinio, tra gli altri, del Gruppo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) Area Lavoro.

L’appuntamento, particolarmente atteso, ha avuto il merito di accendere un importante riflettore sulle criticità e le proposte concrete per migliorare l’efficacia di un istituto sempre più centrale nel tessuto sociale.

Anna Castoldi, presidente della San Riccardo Pampuri e componente del Comitato Scientifico dell’ Area Lavoro dell’Ordine dei Commercialisti, ha sottolineato come l’amministrazione di sostegno sia “l’istituto più complesso creato dal legislatore, che abbraccia praticamente tutte le branche del diritto”, sottolineando la necessità di aggiornarlo a vent’anni dalla sua introduzione.

L’avvocata Elena Fimiani del Dipartimento Minori e Famiglia della Giunta Nazionale Associazione Italiana Giovani Avvocati, ha rilanciato intanto la proposta di una revisione dei criteri per la liquidazione dell’indennità in favore degli amministratori di sostegno esterni alla famiglia, sottolineando l’urgenza di un intervento normativo.

Durante il convegno si è fatto il punto anche sulle responsabilità penali dell’Amministratore di Sostegno, sulla comunicazione tra amministratore e beneficiario, sulla gestione patrimoniale e la conservazione dei dati personali e sanitari di quest’ultimo.

Numerosi gli interventi di spessore, tra cui quelli di Stefano Bacchiocchi (dell’Ordine dei Commercialisti di Brescia), dei notai Lorenzo Casella e Rosalinda Cristiano e degli avvocati Eleonora Grossi, Marcello Caruso, Carlo Cappuccio e Federica Silva.

L’incontro ha visto la presenza del Giudice Tutelare Michela Fenucci e del Giudice Onorario Mariangela Liuzzo. Visto il forte interesse, Anna Castoldi ha annunciato già un nuovo appuntamento per il prossimo anno.