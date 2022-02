Commercialisti, polizza gratuita garantisce alle famiglie degli iscritti indennizzi in caso di decesso

È stata rinnovata anche per il 2022 l’iniziativa di welfare di Cassa Dottori Commercialisti a supporto delle famiglie degli iscritti tramite la polizza collettiva Tcm (Temporanea Caso Morte) sottoscritta da Emapi, l’Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani in partnership con Cattolica Assicurazioni.

La copertura assicurativa prevede l’erogazione di un’indennità a favore degli eredi in caso di decesso del professionista e viene offerta gratuitamente ai tirocinanti pre-iscritti, agli iscritti e ai dottori commercialisti titolari di una pensione diretta riconosciuta dalla Cassa che non abbiano compiuto 75 anni di età. Per coloro che sono stati assicurati prima del compimento di 75 anni – alla data del 1 ottobre 2020 – la copertura rimarrà comunque attiva fino al 31 gennaio 2023 anche dopo il 75esimo anno di età.

L’indennità viene calcolata a partire dalla copertura base collettiva che garantisce agli eredi l’erogazione di una cifra base pari a 11.500 euro ai quali si aggiunge un ulteriore importo che varia a seconda dell’età dell’iscritto, da un minimo di 2.250 euro (13.750 euro totali) nel caso l’iscritto abbia più di 70 anni a un massimo di 80.250 euro (91.750 euro totali) per i dottori commercialisti fino a 39 anni di età.

È inoltre possibile sottoscrivere individualmente una copertura aggiuntiva volontaria a integrazione di quanto già offerto dalla Cassa. Per garantire la continuità assicurativa è importante che chi già usufruisce di tale copertura integrativa inoltri la richiesta entro il 28 febbraio 2022, mentre gli iscritti che per la prima volta decidono di attivare la copertura aggiuntiva avranno tempo fino al 31 marzo 2022.

«Questa misura di welfare – spiega Stefano Distilli, presidente della Cassa Dottori Commercialisti – è finalizzata a offrire ai nostri iscritti uno strumento nuovo per tutelare il futuro dei propri cari grazie a un ulteriore supporto rispetto a quanto viene già garantito dal nostro ente, in termini di contributi a favore degli orfani o interventi economici straordinari deliberati dal CdA, in caso di decesso del professionista. Un’ulteriore iniziativa che testimonia le tante declinazioni che il welfare a supporto dei professionisti può avere e che come Cassa vogliamo portare avanti per sostenere e accompagnare anche le famiglie degli iscritti nelle varie fasi del loro ciclo di vita, dal contributo a supporto della genitorialità, a quelli previsti per la maternità, al sostegno agli studi, fino al “dopo di noi”»

Tutte le informazioni sono a disposizione degli iscritti sul sito www.emapi.it e al numero di telefono 06 44 25 01 96 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30.