Commercialisti salernitani donano Dpi al reparto di Neonatologia dell’ospedale Ruggi

Proseguono le azioni spontanee di generosità e solidarietà dell’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno che da sempre è in prima linea nelle opere solidali operanti sul territorio salernitano aiutando chi ne ha più bisogno.

Questa mattina, infatti, la realtà sindacale presidiata dal dottor Matteo Cuomo, ha consegnato un importante regalo al reparto di Neonatologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno.

La cerimonia di donazione, avvenuta alla presenza del primario Maria Grazia Corbo e di tutto lo staff medico del dipartimento, ha visto la consegna di un gran numero di visiere, mascherine e tute monouso per i camici bianchi che stanno combattendo in prima linea contro la diffusione del Covid-19 oltre a curare i pazienti già ricoverati in reparto.

Nella difficile battaglia contro il contagio, infatti, ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore enorme e l’ANC Salerno ha dimostrato, ancora una volta, di essere sensibile e vicina alla salute della popolazione e alle problematiche del territorio dimostrando la forte sinergia tra il mondo dei professionisti, delle associazioni e delle amministrazioni pubbliche.

«In questo difficile momento, solidarietà e senso di appartenenza sono la forza che permette alla nostra comunità di andare avanti. Ci auguriamo che questo dono possa dare, allo staff medico del reparto di Neonatologia del nosocomio cittadino, un po’ di serenità in un momento così difficile. Mai come quest’anno, infatti, non potevamo esimerci dal segnalare la nostra vicinanza ai camici bianchi che ogni giorno, con grande sacrificio e dedizione, salvano le nostre vite e quelle dei nostri cari», dichiara Cuomo.