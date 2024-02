Commercio a Pozzuoli, vertice in Prefettura a Napoli: aumenteranno i posti auto nella zona del lungomare

Le difficoltà in cui versa il commercio nella zona centrale di Pozzuoli, in particolare a causa della carenza di aree di parcheggio sono state al centro di una riunione che si è svolta ieri negli uffici della preettura di Napoli, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, su richiesta dall’organizzazione sindacale “Cesi settore commercio e turismo” . All’incontro hanno partecipato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, con alcuni dirigenti del comune di Pozzuoli, nonché il segretario nazionale del sindacato Cesi. Durante la riunione, il sindaco ha esposto il vasto piano di interventi già avviati per incrementare la disponibilità di posti auto, in particolare nella zona del lungomare di via Napoli. Ha rassicurato, inoltre, circa un imminente intervento di modifica dell’impianto di videosorveglianza asservito al controllo della Ztl di corso Umberto per consentire di impegnare le rotatorie per invertire il senso di marcia senza incorrere in infrazione. All’esito dell’incontro il rappresentante sindacale si è detto soddisfatto per i risultati positivi rilevati. Il sindaco ha assicurato che il confronto sulla questione proseguirà in seno al tavolo già istituito in Comune, al quale sono invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali interessate.