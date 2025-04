Commercio, consumi in calo: pesano incertezza e calo della fiducia

Secondo le stime di Confcommercio, ad aprile i prezzi al consumo sono attesi crescere dello 0,3 per cento portando l’incremento su base annua al 2,2 per cento. Il dato, in lieve risalita su marzo, potrebbe, stando anche alla stabilizzazione dell’inflazione di fondo e all’attenuarsi delle tensioni sugli energetici, rappresentare il picco di questa fase di moderata crescita dei prezzi. Confcommercio stima, inoltre, Pil ad aprile +0,8 per cento tendenziale e consumi in calo a marzo (-0,7 per cento); piu’ positive le comunicazioni (+9 per cento ) e servizi ricreativi (+3,1 per cento), in calo arredamento (-3,2 per cento), alimentari (-2,7 per cento) ed elettrodomestici (-1,5 per cento). Con il proseguire del 2025 l’incertezza, “che per molti versi e’ stata la costante degli ultimi anni, piu’ che diradarsi si moltiplica – l’ultimo colpo alla stabilita’ delle aspettative degli operatori e’ stato inferto dalla questione dazi – ne’ si puo’ prevederne, con qualche grado di fiducia, l’evoluzione”, spiega Confcommercio.

Gli effetti di questa situazione piu’ che negli indicatori in alta frequenza, “che mostrano ancora importanti spunti di positivita’ come l’occupazione o il turismo, si manifestano sulla fiducia di Imprese e famiglie, in ridimensionamento a marzo, e sulle oscillazioni repentine dei mercati finanziari. Per l’Italia, sulla base degli indicatori congiunturali ufficiali, dopo un gennaio che per molti versi e’ risultato superiore alle aspettative, il bimestre febbraio-marzo sarebbe stato sensibilmente meno favorevole. Su questi mesi hanno inevitabilmente giocato un ruolo anche la differenza nei giorni lavorativi e la diversa collocazione della Pasqua, soprattutto per alcuni consumi” aggiunge.

A marzo 2025 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (Icc) ha mostrato una diminuzione dello 0,7 per cento rispetto allo stesso mese del 2024. La stima e’ sintesi di una riduzione della spesa per i beni (-1,2 per cento) e di una crescita dello 0,4 per cento per i servizi. Il dato dell’ultimo mese, cosi’ come accaduto a febbraio i cui risultati sono stati rivisti al ribasso, e’ stato condizionato da alcuni effetti di calendario. La diversa collocazione della Pasqua ha, infatti, influito in misura di un certo rilievo nel confronto annuo soprattutto per alcune voci di spesa come gli alimentari e i pubblici esercizi. L’unica macro-funzione di spesa che evidenzia una crescita e’ quella relativa ai beni e ai servizi per la comunicazione (+9 per cento). I cali di domanda piu’ significativi si sono registrati per alimentare, bevande e tabacchi (-2,7 per cento), segmento che mostra da tempo una tendenza al ridimensionamento accentuata a marzo dalla diversa tempistica della Pasqua, e i beni e i servizi ricreativi (-2,2 per cento). Si conferma difficile anche la situazione per i beni e i servizi per la casa (-1,2 per cento), i beni e i servizi per la mobilita’ (-0,8 per cento), per l’abbigliamento e le calzature (-0,7 per cento) e i beni e i servizi per la cura della persona (-0,4 per cento). In lieve peggioramento e’ risultata anche la domanda per gli alberghi e i pasti e le consumazioni fuori casa (-0,1 per cento), segmento che ha risentito della diversa collocazione della Pasqua, soprattutto nella ristorazione.

I dati complessivi sottendono, come di consueto, andamenti articolati delle diverse funzioni di spesa incluse negli aggregati. A livello di singole voci di consumo permane la tendenza al miglioramento della domanda per i trasporti aerei (+4,7 per cento), per i servizi ricreativi (3,1 per cento) e in misura piu’ contenuta per gli alberghi (+0,8 per cento). Rimane complessa la situazione dell‘automotive la cui riduzione dello 0,7 per cento, su base annua, della domanda di auto nuove da parte delle persone fisiche si configura come l’ottavo mese in negativo. Debole anche la domanda per i mobili e gli articoli d’arredamento (-3,2 per cento). Segnali di deterioramento si confermano anche per gli elettrodomestici (-1,5 per cento) e per i carburanti (-0,8 per cento). Sulla base degli andamenti registrati dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo, si stima per il mese di aprile una variazione dello 0,3 per cento dell’indice in termini congiunturali e una crescita del 2,2 per cento su base annua.