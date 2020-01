Commercio, fiere in Italia e all’estero: fondo da 200mila euro per le Pmi irpine

La Camera di Commercio di Avellino ha emanato il bando di contributi per la partecipazione a fiere in Italia e all’estero che si terranno nel 2020, stanziando un fondo di 200 mila euro a favore di micro, piccole e medie imprese con sede operativa in provincia. Per l’ammissibilità delle fiere che si svolgono in Italia si fa esclusivo riferimento a quelle inserite nel “Calendario delle fiere nazionali e internazionali” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute nell’ambito di quelle ammissibili, da un minimo di 1.500 euro per le fiere in provincia di Avellino, 3.000 euro per le fiere in Italia, 4.000 euro nei paesi UE ed un massimo di 5.000 euro per le fiere nei paesi extra UE. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 7 gennaio 2020 e non oltre il 16 ottobre 2020 (sempre in data antecedente a quella di inizio della manifestazione) salvo chiusura anticipata per esaurimento fondo, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma Telemaco http://webtelemaco.infocamere.it. Tutte le informazioni nonché il bando e la modulistica per presentare la domanda sono disponibili sul sito dell’Ente camerale all’indirizzo www.av.camcom.it.