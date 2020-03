Commercio, il marketing partenopeo dell’edicola di Piazza Matteotti

di Marco Milano

E’ un marketing tutto napoletano, una tecnica di vendita con la genialità e l’estro che solo i partenopei sanno avere, quello scelto dalla storica edicola di Piazza Matteotti. Giuseppe, cordiale e gentilissimo titolare della “boutique dei giornali” a pochi passi dalla posta centrale, “Edicola Caputo Orientale” combatte l’ormai decennale crisi editoriale e di prodotti “derivati” inventando tecniche di vendita e di fidelizzazione della clientela che occuperebbero sicuramente più di una lezione di economia a livello universitario. E se utilizzare i social presentando tutti i giorni i “prodotti” freschi arrivati ala pari di una pasticceria o di un negozio, è già un’idea originale se si tratta di promuovere giornali, imbattibile è la scelta di affiggere manifestini e locandine nelle vicinanze che promuovono i prodotti editoriali in vendita con voluti errori grammaticali e ortografici. Un modo per cercare di colpire l’attenzione di una società ormai distratta e sempre con la testa altrove o immersa nello smartphone. Ancor più particolare è poi l’iniziativa della “scheda fedeltà”, una mossa inedita in un mercato dai prezzi fissi come quello delle edicole e delle rivendite di prodotti a tariffa rigida, ma Giuseppe per combattere la crisi se le inventa tutte e con estro tutto napoletano ha stampato un piccolo cartoncino dove per ogni acquisto viene vidimata una casella e raggiunto l’obiettivo si ottiene uno sconto. Un’offerta di risparmio per mantenersi in contatto con la clientela, fidelizzarla e proporre un’alternativa all’e-commerce che in campo editoriale sta facendo una strage tanto da costringere tante edicole italiane ad abbassare le saracinesche all’affezionato pubblico. E poi gli “eventi” come le mimose regalate alle donne-clienti l’8 marzo o le “offertissime” come nei supermercati con “pacchetti” di prodotti editoriali a prezzi vantaggiosi sino ad esaurimento scorte. “Non solo edicola – questo il messaggio promosso dall’edicola di piazza Matteotti attraverso i social – visita il mio profilo abbiamo di tutto per le tue esigenze l’unica edicola che ti permette di risparmiare sui tuoi acquisti. Grazie ad una scheda fedeltà – spiega Giuseppe – inventata da me tantissime altre offerte ma non solo, arretrati online senza spese”. Che dire? Un premio speciale ad un’iniziativa concreta per esistere e resistere in un mercato complesso, tra marketing, tecnica “one to one”, messaggeria e chat per prenotare le uscite in edicola, ma anche scambio di figurine, tutto pur di tenere testa ai giganti della vendita web. “Inutile lamentarsi, preferisco combattere – spiega Giuseppe – siamo in un periodo di crisi, i clienti non si recano più in edicola come prima e a quel punto scoprire anche altre cose. Bisogna puntare al contatto con il cliente”. L’edicola di piazza Matteotti baluardo dell’imbattibile napoletanità nell’arte dell’arrangiarsi. D’altronde come “posta” Giuseppe sul profilo Fb dell’edicola, prendendo a prestito Steve Jobs: “L’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai”.