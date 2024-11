Commercio, in 10 anni spariti 140mila negozi

Nel 2024, i consumi in Italia hanno subito una drastica riduzione, con 3,2 miliardi in meno rispetto alle previsioni del Documento di economia e finanza (Def) di aprile. Negli ultimi 10 anni, il panorama commerciale del Paese registra la chiusura di ben 140mila negozi. Questo fenomeno si accompagna a un calo significativo nelle nuove aperture, che si dimezzano rispetto al 2014 (meno 52 per cento). Particolarmente colpiti sono il commercio ambulante, con un crollo del 76 per cento, e il settore della ristorazione e dei bar, che segna un meno 40 per cento. La presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, durante l’assemblea annuale della Confederazione a Roma, lancia un forte allarme sul rischio di “desertificazione commerciale” in Italia, aggravato anche dal calo delle nascite.