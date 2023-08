Commercio, in Italia oltre 160 mila bancarelle

ROMA (ITALPRESS) – Un operatore del commercio su cinque in Italia è un ambulante e il 57% delle bancarelle è gestito da immigrati. Con oltre 160mila imprese, il 21% di quelle commerciali del Paese, il commercio in sede mobile rappresenta una componente non solo economica ma anche sociale, soprattutto per le comunità meno servite da punti vendita fissi. Un servizio ancora più gradito agli italiani in un periodo di inflazione come questo. Questi dati emergono dall’analisi condotta da Unioncamere-InfoCamere basata sul Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

fsc/gtr