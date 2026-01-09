Commercio, Istat: a novembre vendite al dettaglio +0,5%, su anno +1,3%

Roma, 9 gen. (askanews) – A novembre 2025 in Italia le vendite al dettaglio hanno registrato, rispetto al mese precedente, una crescita sia in valore sia in volume: rispettivamente +0,5% e +0,6%. L’aumento ha riguardato tanto i beni alimentari, +0,5% sia in valore sia in volume, quanto quelli non alimentari, +0,7% sia in valore sia in volume. Lo ha reso noto l’Istat.

Su base tendenziale, a novembre 2025, le vendite al dettaglio registrano una crescita dell’1,3% in valore e dello 0,5% in volume. Le vendite dei beni alimentari aumentano in valore (+1,3%) e calano in volume (-0,5%) mentre quelle dei beni non alimentari aumentano sia in valore (+1,4%) sia in volume (+1,1%).

Per quanto riguarda i beni non alimentari, prosegue l’Istat, si registrano variazioni tendenziali prevalentemente positive tra i vari gruppi di prodotti. L’aumento maggiore riguarda i Prodotti di profumeria, cura della persona (+5,9%), mentre il calo più consistente si osserva per gli Altri prodotti (-0,4%).

Rispetto a novembre 2024, il valore delle vendite al dettaglio è in aumento per la grande distribuzione (+2,1%) e il commercio elettronico (+8,3%), mentre registra una flessione per le imprese operanti su piccole superfici (-0,5%) e le vendite al di fuori dei negozi (-1,9%). “Rispetto allo scorso anno, il valore delle vendite è in crescita esclusivamente per la grande distribuzione e il commercio online; quest’ultimo, in particolare, vede l’aumento più significativo da marzo 2023”, è il commento dell’Istat.