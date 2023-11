Commercio, per il Black Friday previsto un giro d’affari da 3,5 miliardi di euro

E’ il venerdì nero. E sono più di 16 milioni gli italiani che fanno acquisti durante il Black Friday. A questi se ne aggiungono altri 14,5 milioni che ritengono probabile l’acquisto, anche se finalizzano la decisione in base alle offerte. In media, i consumatori dedicano al Black Friday un budget di 216,8 euro, per un giro di affari di oltre 3,5 miliardi. E la spesa potrebbe aumentare. A stimarlo è Confesercenti, sulla base del tradizionale sondaggio sul Black Friday condotto con Ipsos su un panel di consumatori maggiorenni italiani e integrato con una survey alle imprese proprie associate.

Anche quest’anno, il Black Friday non è un’esclusiva online: sono infatti 195mila le imprese del commercio di vicinato che aderiscono all’evento promozionale, in calo rispetto ai 235mila del 2022. La strada per gli imprenditori fisici, perè, è in salita:

il 71 per cento dei consumatori è orientato ad acquistare su una piattaforma di eCommerce,

solo l’11 per cento in un negozio di vicinato

il 27 per cento in un negozio multimarca

il 20 per cento in un negozio monomarca

il 14 per cento in un supermercato o ipermercato.

Tra le fasce d’età, l’investimento più alto nella giornata di sconti si rileva tra i 35 ed i 65 anni (228 euro), anche se le persone tra i 18-34 presentano un tasso di partecipazione più alto: il 50 per cento dei più giovani ha deciso di comprare durante il Black Friday. Se la maggior parte assoluta degli acquistiè concentrata nella giornata di venerdì 24 novembre, il 70 per cento degli intervistati ha già approfittato delle promozioni nei giorni scorsi.