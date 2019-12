Commercio, vetrine d’artista per la Capri invernale

di Marco Milano

Sono le vetrine delle boutique chiuse nei mesi freddi trasformate in museo en-plein air la soluzione al lungo inverno sull’isola azzurra. “Vetrine d’artista”, a cura della gallerista Laura Trisorio, infatti, sono la novità rivoluzionaria sulla terra dei Faraglioni per lasciarsi alle spalle l’immagine di isola desolatamente chiusa nel periodo di bassa stagione e che invece per la prima volta vede i negozi chiusi offrire spazi all’arte per far prendere vita alla terra amata dall’imperatore Tiberio. Con “Vetrine d’artista”, diciassette artisti di fama internazionale espongono le loro opere nelle vetrine dei negozi dislocati nel centro storico dell’isola, lungo via Vittorio Emanuele, via Camerelle, via Le Botteghe e via Fuorlovado. Marisa Albanese, Francesco Arena, Gregorio Botta, Stefano Cerio, Fabrizio Corneli, Riccardo Dalisi, Sergio Fermariello, Alfredo Maiorino, Umberto Manzo, Raffaela Mariniello, Giancarlo Neri, Massimo Rizzuto, Luciano Romano, Lucia Romualdi, Roxy in the Box, Mimma Russo, Francesco Vaccaro. “L’obiettivo dell’iniziativa, realizzata con il supporto dell’Ascom Capri e la partecipazione dei commercianti dell’isola – come spiegato in una nota ufficiale – che hanno messo a disposizione i loro spazi, è quello di valorizzare il tessuto urbano attraverso l’arte e di offrire ai visitatori e agli abitanti dell’isola un percorso inconsueto nelle tradizionali vie dello shopping caprese. Le vetrine dei negozi, chiusi per la stagione invernale, riprendono vita e diventano gli spazi di un ‘museo diffuso’ temporaneo, dove scoprire installazioni artistiche site-specific di forte impatto. Raffaella Mariniello, con “Lavanderie du Banko” (vetrina: Cesare Paciotti), apre uno straordinario e affascinante percorso, che prosegue con Lucia Romualdi e “Diaridiacqua” (vetrina: La Campanina), Fabrizio Corneli e “Stilo-Margherita” (vetrina: Roberto Cavalli), Sergio Fermariello e “Totem” (vetrina: Roberto Cavalli), Francesco Arena e “Lost Horizon XII” (vetrina: Pinko), Luciano Romano e “Loop” (vetrina: Rendez Vous dell’hotel Quisisana), Roxy in The Box con le tre opere “San Gennaro – Un Martire da bere”, “Santa Patrizia – Un Martire da bere” e “T’aggià scassà ‘o sanghe” (vetrina: Fendi), Francesco Vaccaro con “Il veniente atteso” (vetrina: Sud), Mimma Russo e “Senza titolo” (vetrina: Moda Caprese), Umberto Manzo con “Senza titolo” (vetrina: Faraone Mennella), Giancarlo Neri e “Tutto è relativo” (vetrina: Farella), Massimo Rizzuto e la sua installazione “Homo” (Zoom Gallery), Gregorio Botta e “Dimore” (vetrina: Blu Capri), Alfredo Maiorino e “Corpi fragili” (vetrina: Antonia Capri), Maria Albanese con “Combattente IV” (vetrina: Capri Style), Stefano Cerio con “Shek O Beach – Hong Kong” (vetrina: Aphròs – Rita e Sergio Federico), Riccardo Dalisi con “Totocchio” (vetrina: Bottega Capri). Insieme al percorso delle “Vetrine d’artista” anche “Capri Loves Art”, curato da Carthusia, che ha scelto di accogliere nelle sue vetrine un’opera dell’artista Lello Esposito e da La Parisienne, che, in collaborazione con Plan X Gallery, accoglie l’esposizione di “Vibrations”, la personale di Maxwell McMaster; e il workshop “Capri Pavilion – Tra Arte, Architettura e Sostenibilità” di Nikola Uzunovski, in programma fino al 13 dicembre, con cui Design e sostenibilità si uniscono nella proposta di un Padiglione della Cultura per Capri 2020.