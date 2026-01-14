Commissari e Demanio, le nuove nomine del consiglio dei ministri

Il consiglio dei ministri approva una serie di nomine che interessano i commissari straordinari e l’Agenzia per il Demanio. Per quest’ultimo organismo viene confermata Alessandra dal Verme, nominata da Mario Draghi nel 2021 e confermata da Giorgia Meloni nel 2023. Resta in carica fino al 31 gennaio 2027.

Prorogato fino al 31 maggio 2026 l’incarico di Fabrizio Curcio, già capo della Protezione Civile, come commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dalle alluvioni del maggio 2023.

Il senatore Guido Castelli è confermato, fino al 31 dicembre del 2026, nell’incarico di commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Regioni colpite dai terremoti del 2016 e 2017.

E’ una new entry, invece, quella di Giuseppe Castaldo – già prefetto di Cagliari e Caserta – come commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.