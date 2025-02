Commissariato Albano Laziale, Coisp: rogo doloso, 2 agenti intossicati

Milano, 24 feb. (askanews) – “L’incendio che ha distrutto 15 auto della polizia di Stato ad Albano Laziale (Roma) è doloso anche perché, da alcune immagini, si vede chiaramente una persona incappucciata introdursi nel parcheggio e piazzare bottiglie incendiarie sotto le vetture. Le automobili andate a fuoco sono nove della Polizia Stradale e sei del Commissariato. Nell’attacco due poliziotti, uno della Stradale e uno del Commissariato, hanno riportato intossicazioni da fumo e al momento sono in ospedale per ulteriori accertamenti. È abbastanza evidente che dietro questo gesto ci siano esponenti dell’area anarco-insurrezionalista, una pista che merita di essere approfondita dalle autorità competenti. Si tratta di un atto gravissimo contro le forze dell’ordine, che mette a rischio non solo gli operatori di Polizia ma anche la sicurezza della collettività”. Lo ha dichiarato in una nota il segretario del sindacato di polizia Coisp, Domenico Pianese.