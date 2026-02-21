Commissione Europea, Fitto annuncia la revisione della politica di coesione

“Stiamo giungendo alla conclusione di questo processo, la revisione intermedia della politica di coesione”. Lo ha affermato Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con delega alla politica regionale e di coesione, parlando in videocollegamento con la Scuola di politiche europee Akademeia organizzata a Firenze dall’europarlamentare Dario Nardella. “Nelle prossime settimane – ha detto -, credo che sarà possibile nella seconda o terza settimana di marzo, potremo presentare questo importante risultato”. Secondo Fitto “Il mondo è cambiato, non è possibile immaginare che un terzo del bilancio europeo rimanga nella stessa situazione che abbiamo deciso molti anni fa. Gli attuali programmi della politica di coesione nel bilancio 2021-2027 sono stati discussi e decisi tra il 2019 e il 2021 e l’Accordo di partenariato è stato firmato nel 2022”. Dialogando con gli Stati membri e le istituzioni locali, ha ricordato, “abbiamo definito cinque nuove priorità. Queste cinque priorità sono la difesa, l’edilizia abitativa, l’acqua, la competitività e l’energia“. Inoltre, ha concluso Fitto, “vorrei ringraziare e sottolineare anche la stretta e positiva collaborazione con il Parlamento europeo, perché abbiamo votato le procedure urgenti per questo processo. Era molto importante raggiungere questo importante risultato in pochi mesi”.