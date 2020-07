Commisso: “De Rossi nuovo mister Fiorentina? Fake news”

Firenze, 4 lug. – (Adnkronos) – “Leggo e vedo ogni giorno sui media un nuovo mister o nuovi giocatori in arrivo alla Fiorentina. Fino all’altro ieri tutti davano per già fatta la scelta su un nuovo allenatore, ieri sera invece è stato presentato come scelta mia e della Società un ennesimo nuovo mister. Al mio arrivo durante il calcio mercato avevo già detto come ero stupito di tutte le Fake News che leggevo o sentivo”. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, smentisce le notizie di un arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina dei viola per la prossima stagione.