Compagnia delle Opere, ecco il Manifesto del Buon Lavoro: Riportare la persona al centro

Compagnia delle Opere ha presentato al Senato il Manifesto buon Lavoro, che ha l’obiettivo di essere uno spunto di ragionamento per sostenere un lavoro all’altezza del desiderio umano integrale. Per contrastare i fenomeni di burnout, passività, presenzialismo e Great Resignation, è necessario che il lavoro ritorni a rappresentare uno dei valori espressivi fondamentali della persona, il Manifesto del Buon Lavoro vuole essere una soluzione per intraprendere un percorso verso questa nuova direzione.

Stiamo infatti vivendo in un cambiamento d’epoca e questo è particolarmente evidente nel mondo del lavoro, che si sta rapidamente trasformando. Paradossalmente, nonostante l’aumento dell’occupazione, cresce il malessere sui luoghi di lavoro. Lo stress lavorativo e il burnout sono in aumento, con un incremento del 18% delle malattie professionali legate a disturbi psichici nel primo trimestre del 2024 rispetto al 2023. Le cause di questo malessere sono molteplici: un clima lavorativo deteriorato, difficoltà nelle relazioni tra colleghi e responsabili; poche occasioni di vero coinvolgimento e partecipazione nelle imprese; difficoltà nel gestire il rapporto tra vita lavorativa e familiare; retribuzioni stagnanti e senza logiche premiali; eccessivo divario salariale tra uomo e donna e scarsa offerta di welfare aziendale.

Proprio per questo motivo Compagnia delle Opere ha deciso di presentare, il Manifesto del buon lavoro. La Cdo sostiene fortemente che il successo di un’impresa si misura dalla sua capacità di generare valore duraturo per tutti, per i lavoratori e per la società, non solo per gli azionisti. E questo richiede una conversione, un cambiamento di concezione del lavoro, una educazione continua, “un lavoro nel lavoro” da parte di tutti i soggetti coinvolti (imprenditori, manager, dipendenti, professionisti, scuola, istituzioni). Solo comprendendo questo nuovo paradigma sarà possibile rifondare il “buon lavoro”.

Cdo all’interno del Manifesto sostiene alcune azioni concrete che possono avere un impatto su questo cambiamento:

Il lavoro deve tornare ad essere fonte di relazioni positive . Si deve rivedere l’organizzazione del lavoro nelle imprese, affinché chi lavora non si senta “schiacciato” dal lavoro, ma rafforzato nella sua libertà. Lavorare deve essere un’avventura positiva, in cui ciascuno è protagonista e partecipe del miglioramento del mondo. Le persone cercano qualcosa di più di un ruolo o di un salario; l’imprenditore deve favorire lo sviluppo dei talenti individuali e sociali, fonti di innovazione per l’azienda e soddisfazione per la persona.

Occorre sviluppare percorsi di apprendimento e di aggiornamento delle competenze all'interno delle aziende, incentivandoli attraverso agevolazioni fiscali (credito d'imposta) e riduzione del costo del lavoro (decontribuzione) per le ore dedicate alla formazione.

È necessario sostenere le imprese che valorizzano la creatività dei collaboratori, introducendo sistemi di premi defiscalizzati, rivolti a singoli o a gruppi che propongono idee di miglioramento dei prodotti o dei processi produttivi, come avviene per i premi di produttività aziendale. Questa è anche la sfida della proposta di legge di iniziativa popolare per la partecipazione dei lavoratori alla governance di impresa promossa dalla CISL, che la CdO sostiene convintamente.

Si devono cercare strumenti e procedure per aumentare la soddisfazione di chi lavora. Dal forzato equilibrio tra vita e lavoro, dobbiamo passare alle logiche di armonizzazione dove le diverse esperienze personali, professionali e lavorative, sono valorizzate dando vita ad un'esperienza ricca di senso e prospettive. La flessibilità organizzativa (smart working, settimana corta, ecc.) deve diventare patrimonio culturale e professionale di chi progetta e struttura le organizzazioni pensando al bene integrale dei collaboratori.

Si devono sostenere e incentivare, anche nelle imprese più piccole, soluzioni di welfare aziendale che rispondano alle esigenze sociali dei dipendenti, attraverso l'ascolto attivo, piani di armonizzazione tra gli impegni professionali e personali, sostegno alla genitorialità, organizzazione flessibile del lavoro e la creazione di sportelli psicologici. Le imprese dovrebbero essere incentivate a sviluppare servizi sociali, educativi e sanitari.

È importante sostenere la maternità e la paternità, limitando i contraccolpi organizzativi per le imprese. Questo può avvenire incentivando il ricorso al lavoro somministrato per sostituire i lavoratori assenti e riducendo il costo del lavoro per coloro che vengono chiamati in sostituzione. È necessario incentivare la formazione per il rientro del personale e il part-time per madri e padri con riduzioni del cuneo fiscale e contributivo.

Il crollo demografico rende sempre più difficile attrarre giovani. Le piccole imprese devono essere in grado di offrire percorsi di crescita economica e professionale competitivi con quelli dei grandi gruppi e occorre valorizzare il potenziale dell'immigrazione. Questo comporta anche il convinto coinvolgimento dell'impresa nell'ospitalità dei PCTO, nell'offerta di contratti di apprendistato, nella partecipazione alle nuove filiere tecnologico-professionali.

In tale contesto risulta strategico sostenere lo sviluppo di percorsi che accompagnino ed educhino i giovani al lavoro, al suo valore e bellezza, sviluppando il sistema duale di apprendimento specialmente attraverso le fondazioni ITS. L'educazione al lavoro è cultura e la scuola non può esserne estranea.

Un sistema di regole (norme, contratti, prassi) più semplice da interpretare e applicare, che dia quelle certezze, sui diritti e doveri di tutti gli attori, che permettono di ricercare e sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro, adatte al nuovo contesto sociale ed economico, in semplicità e sicurezza.

“Ci si domanda sempre più sul difficile rapporto tra vita lavorativa e sfera personale e, secondo numerosi studi, solo il 5% dei lavoratori risulta soddisfatto del proprio lavoro. È qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Proprio per questo motivo vogliamo avere un impatto concreto riguardo a questo cambiamento, organizzando occasioni di incontro, dialogo, confronto, formazione e approfondimento, creando una vera e propria “scuola di impresa” per affrontare insieme le sfide dei prossimi anni – afferma Andrea Dellabianca, presidente Nazionale Cdo durante la presentazione in Senato -. Dobbiamo ripensare l’organizzazione dei tempi e luoghi di lavoro non perché ci viene richiesto, ma perché convintamente pensiamo che sia di beneficio comune per l’imprenditore e i lavoratori. Solo dando un senso vero alle cose che facciamo è possibile ottenere un cambio che vuole essere una rivoluzione nel mondo lavoro che può vedere solo benefici e zero oneri”.