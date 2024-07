Compagnia di San Paolo, Gilli a ‘La Stampa’: 700 milioni di erogazioni per i prossimi 4 anni

“Il nostro obiettivo fondamentale è quello di favorire la coesione sociale e quindi lottare contro tutte le forme di povertà, non solo quella economica. Per fare questo bisogna promuovere lo sviluppo del territorio”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘La Stampa’, è Marco Gilli, il presidente della Compagnia di San Paolo. “Il mio mandato – spiega – sarà nel segno della continuità. Puntiamo a confermare anche per i prossimi quattro anni 700 milioni di erogazioni. Le grandi fondazioni devono pensare a lungo termine ma tenendo conto del contorno quindi muovendosi con flessibilità. Un tema è la transizione tecnologica rapidissima, che avrà effetti sociali e culturali, a cui si affianca la questione del calo demografico e l’aumento della povertà individuale nel nord ovest”. Settecento milioni sono una cifra elevata ma comunque sembrano pochi per le sfide che prospetta. Ha già deciso come procedere? “La metodologia che intendo seguire è quella di individuare pochi progetti di forte impatto e presentarli ai decisori come piani pilota che poi possono estere estesi. E poi dobbiamo proseguire e incrementare la leva che hanno i nostri contributi. Vorrei anche insistere sulla grande solidità della struttura che fornisce la garanzia che tutti i progetti siano gestiti con molta attenzione: una struttura ancorata ai principi di integrità e trasparenza”. Crede sia opportuno il monitoraggio del Mef sulle fondazioni? “L’autonomia delle fondazioni è un valore in tutto il mondo e Compagnia di San Paolo esprime bene questa autonomia. Ma c’è un fatto: amministriamo beni della collettività quindi è giusto che ci sia una autorità di vigilanza che può monitorare e intervenire nel caso lo ritenesse opportuno”.