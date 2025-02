Compagnia San Paolo, via al piano strategico: 1 miliardo per l’azione filantropica

Ammontano a 1 miliardo di euro le risorse dedicate all’azione filantropica dal Piano Strategico 2025-2028 della Compagnia di San Paolo, che guiderà le azioni della Fondazione nei prossimi quattro anni: 700 milioni di euro saranno destinati per il cambiamento sistemico e progetti di impatto, 160 milioni di euro per l’attività filantropica della fondazione e la realizzazione di progetti diretti di grande portata, come il restauro e la rifunzionalizzazione del complesso della Cavallerizza Reale di Torino, 140 milioni di euro per Fondi nazionali, filantropici e progetti futuri. “Il Piano rappresenta un concreto esercizio di programmazione strategica con al centro i valori fondamentali delle persone e delle comunità, coerentemente con la missione storica della Fondazione. Si tratta di un piano flessibile, frutto di un processo partecipativo e condiviso, concepito per essere attuabile fin da subito con il contributo cruciale e sinergico degli Organi della Compagnia, della struttura operativa e di numerosi stakeholder ed esperti esterni, a cui va il nostro sentito ringraziamento” afferma Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. “Puntiamo a soluzioni innovative e durature, utilizzando le risorse filantropiche come leve di trasformazione a servizio del bene comune, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti di contesto e di anticipare i trend globali”. Per l’esercizio 2025 gli interventi per finalità istituzionali relativi a delibere da adottare sono stimati in complessivi 175 milioni di euro. Si ipotizzano inoltre ulteriori 40 milioni di euro per realizzare progetti ad alta complessità e 35 milioni per contributi a Fondi Nazionali e Filantropici per un totale complessivo di 250 milioni.

Il valore di mercato complessivo del portafoglio di attività finanziarie è pari a 10,8 miliardi di euro al 12 febbraio. La componente strategica vale circa 5,2 miliardi, dei quali 4,5 miliardi rappresentati dalla partecipazione in Intesa Sanpaolo. La componente diversificata vale circa 4,8 miliardi. Le priorità tematiche del Piano sono il contrasto a tutte le forme di povertà e la riduzione delle crescenti diseguaglianze tra persone e tra comunità, promuovendo uno sviluppo territoriale sostenibile. Previsto anche un rinnovato patto con il territorio su fiducia, rischio e flessibilità e un approccio metodologico ispirato alla filantropia moderna: mobilisation & partnership, learning, advocacy, internazionalizzazione. “Il Gruppo Compagnia di San Paolo si configura così come un vero e proprio ‘do tank’ a servizio del territorio e del Paese, capace non solo di erogare fondi, ma soprattutto di progettare e realizzare interventi ad alta complessità, avvalendosi di una struttura composta da ottime professionalità e capacità manageriali”, ha sototlineato il segretario generale Alberto Anfossi.