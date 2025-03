“Companion for life”, avviso da 325mila euro per il benessere di cani e gatti

Almo nature, azienda benefit leader nel mercato internazionale degli alimenti naturali per cani e gatti, annuncia l’apertura del bando europeo ‘Companion for life’, un’iniziativa dedicata alle associazioni non profit impegnate per il benessere di cani e gatti. Il bando assegnerà per l’Italia un finanziamento totale di 45 mila euro che sarà ripartito tra i sette progetti più votati online dagli utenti tra quelli selezionati da una commissione internazionale. Come internazionale è l’iniziativa stessa, la quale coinvolge, oltre all’Italia, altri 6 paesi europei: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Spagna, per un totale di circa 325 mila euro messi a disposizione. Almo nature, infatti, oltre a prendere parte alla reintegration economy nell’ambito del suo statuto di società benefit, in base alla classificazione di legge in Italia, promuove una visione olistica della relazione tra umani e cani e gatti che va oltre al prodotto che vende: ‘Companion for life’ mira ad evolvere dal concetto di proprietà al concetto di responsabilità degli umani nei confronti dei loro compagni animali e ad elevare il rispetto delle specificità dei nostri compagni animali, in luogo della dilagante e malsana antropomorfizzazione. I progetti possono essere caricati dal 2 aprile fino al 2 giugno 2025 sull’apposita pagina del sito www.reintegrationeconomy.org e devono riguardare i seguenti ambiti distinti di intervento: educazione e formazione; ricerca scientifica sul benessere degli animali; programmi di adozione, prevenzione del randagismo; supporto a famiglie adottanti in difficoltà; identificazione univoca dei CANI e gatti per allevatori e proprietari domestici, e infine, creazione di un albo unico europeo degli allevatori.

Una commissione internazionale di esperti del settore valuterà poi se i progetti presentati soddisfano i requisiti richiesti. I progetti selezionati saranno pubblicati sul sito www.reintegrationeconomy.org, dove dal 18 luglio al 2 ottobre 2025 potranno essere votati dal pubblico. Il 20 ottobre verrà pubblicata la classifica dei 7 progetti assegnatari. Companion for life di Almo nature non è rappresentato solo da questo bando, bensì agisce su diversi livelli, con alcune azioni che porta avanti da molti anni con successo e altre che lo hanno fatto evolvere soprattutto in ambito europeo.