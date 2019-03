Come comparare comodamente i preventivi di professionisti ed artigiani

In seguito alla crescente diffusione delle interazioni digitali ed anche al sempre minore tempo a disposizione per relazionarsi con problematiche di qualsiasi genere, si è progressivamente diffuso l’impiego dei marketplace, dapprima confinati ad un settore di nicchia ed attualmente utilizzati da un enorme numero di persone.

Che cosa sono i marketplace

I marketplace sono delle piattaforme digitali che consentono ad aziende, ditte o personale operante in svariati settori di offrire la propria competenza nei differenti ambiti d’appartenenza; tramite questo sistema, la loro visibilità diventa altissima così come le possibilità lavorative.

Il notevole vantaggio che viene ottenuto da chi si iscrive a tali strutture è quello di incrementare il proprio giro d’affari senza troppa fatica.

Iscrivendosi alle piattaforme presenti online, i professionisti vengono preventivamente selezionati in base alle loro referenze allo scopo di tutelare il committente che si serve dei servizi.

I vantaggi offerti dai marketplace sono rivolti sia al personale iscritto che potenzia il proprio business, ma anche agli utenti che si servono di loro.

La possibilità di entrare in contatto con numerose realtà operative nei più svariati settori, senza muoversi da casa e potendo acquisire informazioni attendibili e sicure in maniera gratuita, rappresenta un evidente vantaggio anche per i potenziali committenti.

A fronte di una quota di iscrizione solitamente piuttosto contenuta ed a spese di gestione altrettanto basse, chi si iscrive ad una piattaforma digitale ha la certezza di aumentare notevolmente i propri profitti.

Instapro è un marketplace specializzato negli interventi di ristrutturazione edile, manutenzione e riparazione di ogni genere, la cui finalità è quella di mettere in contatto chi ha necessità di eseguire dei lavori con il personale qualificato operante nella zona d’appartenenza.

Il suo obiettivo è quello di garantire la massima affidabilità del servizio richiesto; sono oltre 3000 le ditte iscritte ad Instapro, le cui prestazioni vengono valutate dai committenti per offrire le migliori garanzie sul loro modo di operare.

In che ambito operano i marketplace

Trattandosi di luoghi di commercio virtuale, gli ambiti operativi dei marketplace sono estremamente variati e comprendono settori commerciali sia di prodotti, ma anche di servizi.

Nel momento in cui si configura la necessità di effettuare un intervento di qualsiasi tipo, il committente si trova di fronte a molti problemi non soltanto di natura logistica, ma anche economica.

I requisiti su cui si basa una scelta consapevole sono da un lato la competenza e l’affidabilità dei professionisti e dall’altro lato l’onestà degli onorari.

Disporre della possibilità di comparare differenti preventivi in rapporto alle personali esigenze rappresenta un notevole vantaggio per il cliente.

I marketplace specializzati nell’offerta di servizi sono di solito in grado di offrire la visualizzazione di diversi preventivi relativi ai servizi richiesti, senza l’obbligo di recarsi personalmente presso le ditte competenti e senza sprecare tempo e fatica.

L’ambito operativo di tali piattaforme garantisce quindi notevoli vantaggi all’utenza alla ricerca di professionisti affidabili, ma anche ai professionisti stessi che possono raggiungere facilmente i potenziali clienti.

Instapro è una veloce piattaforma specializzata in numerosi settori della ristrutturazione e manutenzione di immobili, che offre agli utenti la possibilità di venire in contatto con ditte iscritte e selezionate in base alle opinioni della clientela. Sono quasi 20000 infatti le recensioni relative all’operato dei professionisti, tutte facilmente consultabili nel sito di Instapro, nei rispettivi settori di competenza.